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Громадина на узкой улице. Как сейчас выглядит секретный жилой дом, строящийся в центре Минска
Источник материала: Onliner
Еще в январе 2020-го на пересечении улиц Шорной и Коллекторной не было никого и ничего — из-под снежных сугробов едва проглядывали контуры довольно скромной по размерам строительной площадки. Локация почти в самом центре города и отсутствие какой-либо информации в официальных источниках только подогревали интерес к процессу возведения жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. А когда в «Минскстрое»
Стройка закрутилась очень бодро. Да так, что в мае жители ближайших домов
Сегодня многоэтажка выглядит так, и это удивляет. Учитывая площадь участка, можно было предположить, что на Шорной вырастет невысокое — этажей на пять-шесть максимум — здание с большими окнами и богатыми фасадами. Но жизнь в лице архитекторов и прочих причастных распорядилась по-другому. Теперь мы имеем многоэтажку высотой в 9—10 уровней.
Фасад тоже не удивляет разнообразием — модные тенденции в остеклении остались где-то позади: стандартные окна, балконы, лоджии. Все по порядочку и симметрично. Теперь подождем, когда стены начнут обретать цвет: неужели мы опять увидим бежевый?
Похоже, что в официально отведенные сроки — до ноября 2020-го — строители уложатся, а если и выйдут за рамки, то совсем незначительно. Считай, уже можно поздравлять секретных новоселов секретного дома.
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Еще в январе 2020-го на пересечении улиц Шорной и Коллекторной не было никого и ничего — из-под снежных сугробов едва проглядывали контуры довольно скромной по...
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