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Громадина на узкой улице. Как сейчас выглядит секретный жилой дом, строящийся в центре Минска

29.09.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Еще в январе 2020-го на пересечении улиц Шорной и Коллекторной не было никого и ничего — из-под снежных сугробов едва проглядывали контуры довольно скромной по размерам строительной площадки. Локация почти в самом центре города и отсутствие какой-либо информации в официальных источниках только подогревали интерес к процессу возведения жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. А когда в «Минскстрое» сказали, что никто и ни за что не узнает даже крупиц сведений об объекте, стало понятно, что нас ждет что-то интересное: информация о многоэтажке хоть и предназначена исключительно для служебного пользования, но дом-то строится на улице, к которой есть доступ у всех.

Громадина на узкой улице. Как сейчас выглядит секретный жилой дом, строящийся в центре Минска

Стройка закрутилась очень бодро. Да так, что в мае жители ближайших домов жаловались на шум по ночам: три часа ночи, четыре — нет разницы, когда надо спешить. Что и говорить, будущим жителям секретного дома совершенно точно не суждено узнать, что такое долгострой и как можно остаться без жилья, заплатив за метры полную стоимость.

Громадина на узкой улице. Как сейчас выглядит секретный жилой дом, строящийся в центре Минска

Сегодня многоэтажка выглядит так, и это удивляет. Учитывая площадь участка, можно было предположить, что на Шорной вырастет невысокое — этажей на пять-шесть максимум — здание с большими окнами и богатыми фасадами. Но жизнь в лице архитекторов и прочих причастных распорядилась по-другому. Теперь мы имеем многоэтажку высотой в 9—10 уровней.




Фасад тоже не удивляет разнообразием — модные тенденции в остеклении остались где-то позади: стандартные окна, балконы, лоджии. Все по порядочку и симметрично. Теперь подождем, когда стены начнут обретать цвет: неужели мы опять увидим бежевый?

Громадина на узкой улице. Как сейчас выглядит секретный жилой дом, строящийся в центре Минска

Похоже, что в официально отведенные сроки — до ноября 2020-го — строители уложатся, а если и выйдут за рамки, то совсем незначительно. Считай, уже можно поздравлять секретных новоселов секретного дома.

 
 
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Еще в январе 2020-го на пересечении улиц Шорной и Коллекторной не было никого и ничего — из-под снежных сугробов едва проглядывали контуры довольно скромной по...
 
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