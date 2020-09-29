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Обнародовано видео жесткого наезда на девушку на переходе (видео)

29.09.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все произошло в Пинске на так называемом «приподнятом переходе». Их конструируют как одну широкую искусственную неровность. Если обыкновенный «лежачий полицейский» водители привыкли переезжать на скорости около 20 км/ч, то «приподнятый переход» — на 30 км/ч. В любом случае в ПДД зафиксирована обязанность автомобилиста уступать дорогу пешеходу на переходе.

«Как сообщили в ГАИ Брестской области, авария произошла 9 сентября 2020 года напротив дома 21 по ул. Центральной в Пинске,пишет „Виртуальный Брест“. — Пинчанка (1999 г. р.) пересекала проезжую часть по приподнятому нерегулируемому пешеходному переходу, где на нее был совершен наезд автомобилем Skoda. Автомобилем управлял молодой человек 1992 г. р.». Момент ДТП зафиксировала камера внешнего наблюдения.

В итоге девушка получила ссадины и ушибы. В госпитализации она не нуждалась.

 
 
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Все произошло в Пинске на так называемом «приподнятом переходе». Их конструируют как одну широкую искусственную неровность. Если обыкновенный «лежачий...
 
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