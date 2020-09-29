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Обнародовано видео жесткого наезда на девушку на переходе (видео)
Источник материала: Onliner
Все произошло в Пинске на так называемом «приподнятом переходе». Их конструируют как одну широкую искусственную неровность. Если обыкновенный «лежачий полицейский» водители привыкли переезжать на скорости около 20 км/ч, то «приподнятый переход» — на 30 км/ч. В любом случае в ПДД зафиксирована обязанность автомобилиста уступать дорогу пешеходу на переходе.
«Как сообщили в ГАИ Брестской области, авария произошла 9 сентября 2020 года напротив дома 21 по ул. Центральной в Пинске, —
В итоге девушка получила ссадины и ушибы. В госпитализации она не нуждалась.
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Все произошло в Пинске на так называемом «приподнятом переходе». Их конструируют как одну широкую искусственную неровность. Если обыкновенный «лежачий...
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