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Журналистку Марию Гриц освободили из минского ЦИП

29.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент вещающего на Беларусь телеканала «Белсат» Мария Гриц освобождена из минского центра изоляции правонарушителей. Фото вышедшей из изолятора журналистки разместил телеграм-канал «Белсата».

Журналистку Марию Гриц освободили из минского ЦИП

Ранее в этот день суд Заводского района столицы отправил на доработку составленный на Гриц административный протокол за неподчинение требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).

Гриц была задержана 26 сентября во время женского марша в Минске. На акции она находилась как участница. До суда Марию поместили в изолятор, несмотря на то что у нее полуторагодовалая дочь.

Журналистку Марию Гриц освободили из минского ЦИП

28 сентября судья суда Заводского района Анастасия Осипчик признала Гриц виновной в правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия) и оштрафовала на 540 рублей. Однако после суда журналистку не освободили, поскольку в отношении нее был составлен еще один протокол.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент вещающего на Беларусь телеканала «Белсат» Мария Гриц освобождена из минского центра изоляции правонарушителей. Фото вышедшей из изолятора...
 
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