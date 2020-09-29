Журналистку Марию Гриц освободили из минского ЦИП

Корреспондент вещающего на Беларусь телеканала «Белсат» Мария Гриц освобождена из минского центра изоляции правонарушителей. Фото вышедшей из изолятора журналистки разместил телеграм-канал «Белсата».





Ранее в этот день суд Заводского района столицы отправил на доработку составленный на Гриц административный протокол за неподчинение требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).

Гриц была задержана 26 сентября во время женского марша в Минске. На акции она находилась как участница. До суда Марию поместили в изолятор, несмотря на то что у нее полуторагодовалая дочь.





28 сентября судья суда Заводского района Анастасия Осипчик признала Гриц виновной в правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия) и оштрафовала на 540 рублей. Однако после суда журналистку не освободили, поскольку в отношении нее был составлен еще один протокол.