Легенда белорусского футбола возглавил московское «Динамо»

Рекордсмен национальной сборной Беларуси по футболу Александр Кульчий назначен и.о. главного тренера ФК «Динамо-Москва».





Как сообщили в клубе, сегодня была принята отставка Кирилла Новикова.

Готовить команду к ближайшему матчу (4 октября «бело-голубые» сразятся дома с «Краснодаром») будет Александр Кульчий.

После девяти туров «Динамо» имеет в своем активе 14 очков и находится на 9-м месте Российской Премьер-лиги.