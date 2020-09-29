ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легенда белорусского футбола возглавил московское «Динамо»

29.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Рекордсмен национальной сборной Беларуси по футболу Александр Кульчий назначен и.о. главного тренера ФК «Динамо-Москва».

Легенда белорусского футбола возглавил московское «Динамо»

Как сообщили в клубе, сегодня была принята отставка Кирилла Новикова.

Готовить команду к ближайшему матчу (4 октября «бело-голубые» сразятся дома с «Краснодаром») будет Александр Кульчий.

После девяти туров «Динамо» имеет в своем активе 14 очков и находится на 9-м месте Российской Премьер-лиги.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекордсмен национальной сборной Беларуси по футболу Александр Кульчий назначен и.о. главного тренера ФК «Динамо-Москва».
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотографии, книги и артефакты времен ВОВ показали на Форуме регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика