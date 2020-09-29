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Легенда белорусского футбола возглавил московское «Динамо»
Источник материала: Навiны
Рекордсмен национальной сборной Беларуси по футболу Александр Кульчий назначен и.о. главного тренера ФК «Динамо-Москва».
Как сообщили в клубе, сегодня была принята отставка Кирилла Новикова.
Готовить команду к ближайшему матчу (4 октября «бело-голубые» сразятся дома с «Краснодаром») будет Александр Кульчий.
После девяти туров «Динамо» имеет в своем активе 14 очков и находится на 9-м месте Российской Премьер-лиги.
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Рекордсмен национальной сборной Беларуси по футболу Александр Кульчий назначен и.о. главного тренера ФК «Динамо-Москва».
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