«Их не будет — цеха станут». С «Гродно Азот» готовы уволиться десятки работников

Около 70 сотрудников ОАО «Гродно Азот» написали заявления об увольнении, но пока не передали их руководству. Так они отреагировали на арест своего коллеги и суды, которые скоро начнутся.



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Во время акции протеста 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, было задержано несколько сотрудников «Гродно Азот». Одного из них — Игоря Рубцевича — арестовали на пять суток. Это был первый случай ареста среди работников предприятия за участие в акциях протеста.

25 августа колонну работников «Гродно Азот» — порядка тридцати человек — задержали по пути с работы в центр города. На всех составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и в тот же вечер отпустили. Суды назначены на 30 сентября.

Как сообщил БелаПАН председатель независимого профсоюза «Гродно Азот» Андрей Ханевич, в ответ люди написали заявления об увольнении — в первую очередь технологический персонал цеха «Аммиак-3», который работает посменно. Еще раньше одна из смен отказалась выходить на работу в знак протеста, однако после разговора с гендиректором Игорем Бобырем и главным инженером Виктором Михневичем они продолжили работу.

В цехе «Аммиак-4» сейчас проводится плановый ремонт, который напоминает итальянскую забастовку: ремонтники работают только в положенное время, не выходят по выходным, не остаются сверхурочно, как раньше.

«Так люди хотят показать руководству, что они не хотят зарабатывать для них деньги», — сказал Ханевич.

«Аммиак-3» и «Аммиак-4» — ключевые цеха предприятия. С ними связаны «Карбамид-3» и «Карбамид-4». Если тех, кто написал заявления, уволят, цех «Аммиак-3» не сможет работать, так как он требует наблюдения 24 часа в сутки.

Как пояснил Ханевич, готовых специалистов в этой сфере очень мало — на подготовку такого специалиста уходит полгода. Всего на «Гродно Азоте» работает около 7000 человек без учета предприятия «Химволокно», входящего в его состав. Из них около полутора тысяч — сменные сотрудники.

«Это люди, которые зарабатывают деньги. Их не будет — цеха станут. Их нельзя заменить — это люди, которые производят продукцию», — подчеркнул Ханевич.

По его словам, независимый профсоюз пытался отговорить рабочих писать заявления об увольнении. «Потому что, скорее всего, выйдет другой вариант — одним, самым активным подпишут заявления об увольнении, а другим скажут: у вас есть контракт, продолжайте работать. И это утихнет», — пояснил Ханевич.

Лидер стачкома «Гродно Азот» Юрий Рововой, который теперь находится в Польше, пояснил, что «азотовцы» не планируют экстренно и небезопасно останавливать предприятие. Они хотят своими действиями прекратить давление на коллег. «Никаких угроз окружающей среде и технике нет», — заверил он.

В комментарии для БелаПАН один из сотрудников завода, попросивший не называть его фамилию, отмети: «Мы живем в этом городе, здесь живут наши родственники. Подумайте, можем ли мы рисковать их безопасностью? Конечно, нет. Здесь работают подготовленные специалисты. Речь идет только о согласованном прекращении работы завода».

Юрий Рововой уверен: если сотрудники решат протестовать, это приведет к безопасной остановке цеха «Аммиак-3» в течение месяца.

Следует отметить, что сотрудники «Гродно Азот» — крупнейшего химического предприятия — одними из первых заявили о желании объявить забастовку. Их требования — отставка Лукашенко, новые выборы, освобождение политзаключенных и прекращение насилия. В первые дни протестов с ними встречались власти города , а позже — и новый председатель облисполкома Владимир Караник.

Руководство не разрешило работникам бастовать. Лидер стачкома Юрий Рововой вынужден был выехать в Польшу в целях безопасности. Известно, что несколько сотрудников после начала протестов уволились «по соглашению сторон».

Тем временем, работники «Гродно Азот» продолжают принимать участие в уличных акциях. В начале протестов на улицы выходило около тысячи «азотовцев», но руководство запретило им выносить рабочую форму с завода.