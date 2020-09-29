За царапину на локте омоновца двое жителей Молодечно получили по три года

Суд Молодечненского района (Минская область) 29 сентября вынес приговор двум жителям райцентра Павлу Пескову и Владиславу Евстегнееву за сопротивление сотрудникам ОМОНа в ходе потасовки на акции 19 июня .





Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , судья Виктория Полещук признала обоих виновными и наказала их лишением свободы в колонии общего режима: Павла Пескова — на три года и три месяца, Владислава Евстегнеева — на три года. Именно такое наказание запросил у суда прокурор Сергей Габрукович.

25-летнего Владислава Евстегнеева задержали для отбытия наказания в зале суда сразу после оглашения приговора. 31-летнему Павлу Пескову изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще 18 сентября. Эти 11 дней будут зачислены в его 39-месячный срок лишения свободы.

По информации правозащитников, суд решил, что Песков и Евстегнеев оказали насильственное сопротивление сотрудникам минского ОМОНа Вячеславу Яковенко и Евгению Баранову, тем самым совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 363 УК.

Суд установил, что в ходе действий молодечненцев омоновцы получили повреждение форменного обмундирования и телесные повреждения в виде царапины на коленях и локте, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья и значительной потери трудоспособности. В предпоследний день судебных разбирательств судебный медэксперт Михаил Скабей, который осматривал пострадавших омоновцев и давал заключение по их повреждениям, сказал, что зафиксировал у Яковенко царапину на левом колене размером 2 см на 1,5 см. Фотофиксации повреждений не производилось, поскольку это «не предусмотрено внутренними распоряжениями».

На суде Евстегнеев признал вину полностью, Песков — частично. Евстегнеев объяснил свои действия тем, что в потасовку ввязался из-за крика женщины возле милицейского буса. Он подумал, что женщине причиняют боль. Тогда он подбежал к сотруднику ОМОНа и «прихватил его рукой», после чего в результате давления толпы людей и из-за того, что Евстегнеев подвернул ногу, он упал вместе с сотрудником ОМОНа: «Я удерживался за омоновца, чтобы падая, не удариться о плитку».

Песков заявил на суде, что на улице услышал крики наподобие «Спасите, помогите!» и увидел потасовку, в которой «омоновец нажимает на человека», после чего вмешался. По его словам, он хотел прекратить этот конфликт, так как там присутствовали дети и это происходило в общественном месте. Умысла причинить ущерб сотрудникам ОМОНа, как утверждалось во время суда, не было ни у Павла Пескова, ни у Владислава Евстегнеева.

19 июня в Молодечно во время акции солидарности молодечненцы попытались отбить у силовиков задержанного Николая Олейника. Кадры потасовки возле милицейского микроавтобуса вызвали большой резонанс, так как на видеозаписи видно, что в какой-то момент в руках одного из омоновцев оказался пистолет. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье 363 «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок». В рамках этого уголовного дела Евстегнеев и Песков были задержаны . Один из подозреваемых по этому делу — Владимир Непогода — находится в розыске.

Белорусские правозащитники заявили, что готовы признать Пескова и Евстегнеева политзаключенными.