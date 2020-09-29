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Макрон: санкции — способ воздействия на руководителей системы, находящейся в конце своего пути

29.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Для разрешения политического кризиса в Беларуси «Европа начала действовать и оказывать давление посредством санкций, которые мы примем в ближайшие дни и недели», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече со студентами Вильнюсского университета 29 сентября.

Макрон: санкции — способ воздействия на руководителей системы, находящейся в конце своего пути
Фото с сайта Вильнюсского университета

«Министры подготовили списки. Это будет способ воздействия на руководителей системы, которая сегодня находится в конце своего пути, чтобы заставить ее шевелиться», — сказал французский лидер.

Он уточнил, что Франция не собирается быть посредником в диалоге по выходу из кризиса, однако вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем начиная с августа пытается добиться согласия Беларуси на посредничество ОБСЕ.

Макрон вновь заявил о согласии президента России Владимира Путина на такое посредничество. По словам президента Франции, стоит задача в ближайшие дни или недели претворить эту идею в жизнь.

«Беларусь нуждается в этом процессе, с помощью которого произойдет мирный транзит, признанный всеми слоями гражданского общества; будут освобождены лица, арестованные за участие в политической деятельности, и пройдут свободные выборы под международным наблюдением», — сказал Макрон.

При этом он рассчитывает, что перед началом работы миссии ОБСЕ белорусские власти в качестве «жеста по возвращению доверия» освободят политзаключенных и прекратят блокировку сайтов.

Президент выразил благодарность Литве и ее руководителю Гитанасу Науседе, так как они «с первых часов» прилагают все усилия для выхода Беларуси из кризиса, а также приняли экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, с которой он сегодня утром провел переговоры в рамках визита в Вильнюс. «Мы не признаем выборы господина Лукашенко, и я хотел сегодня увидеть главную соперницу, которая участвовала в этих выборах», — отметил Макрон.

Он подчеркнул, что результата в решении белорусского вопроса невозможно будет добиться без участия Путина. При этом он напомнил позицию ЕС: вмешательство России путем введения в Беларусь армейских или полицейских частей будет «ошибкой» и «неприемлемой провокацией». «Это должно остаться белорусской темой, а не стать предметом вторжения соседей», — заявил президент Франции.

В целом, по его мнению, ситуация в Беларуси должна подвигнуть Европу больше думать о политике соседства.

 
 
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Для разрешения политического кризиса в Беларуси «Европа начала действовать и оказывать давление посредством санкций, которые мы примем в ближайшие дни и недели»,...
 
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