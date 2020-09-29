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МВД заявляет о вирусной атаке на государственные организации

29.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На официальные почтовые ящики государственных организаций стали массово приходить электронные письма с вредоносным вложением, замаскированным под срочный документ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

МВД заявляет о вирусной атаке на государственные организации
Фото pixabay.com

При открытии прикрепленного к письму документа происходит заражение компьютера, что грозит потерей как персональных данных, так и служебной информации.

В сообщении МВД отмечается, что чаще всего в вирусном письме содержится текст «СРОЧНО ОЗНАКОМИТЬСЯ!» и прикрепленный исполнительный файл, замаскированный под фотоснимок с расширением wsf.

Также в письме содержится ссылка на фишинговый ресурс и указание пройти по ссылке и ввести информацию.

Попадая в компьютер, вирус может собирать информацию о логинах и паролях, банковских реквизитах, делать скриншоты рабочего стола и отправлять их с заданной им частотой, а также устанавливать удаленный доступ к компьютеру.

 
 
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На официальные почтовые ящики государственных организаций стали массово приходить электронные письма с вредоносным вложением, замаскированным под срочный...
 
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