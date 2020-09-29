Более 550 грузовиков стоят в очереди на границе с Литвой и Польшей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Более 550 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси с Литвой и Польшей, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди грузовиков в пунктах пропуска на границе с соседними странами наблюдаются уже больше недели. После выходных количество машин, которым необходимо выехать в страны Евросоюза, выросло. Во вторник на границе с Литвой и Польшей скопилось более 550 фур.

Самая сложная ситуация в данный момент сложилась на границе с Литвой в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони": там в очереди стоят по 140 большегрузов. В пункте пропуска "Привалка" машин чуть меньше - около 110. В "Котловке" находятся более 70 автомобилей.

На белорусско-польской границе затруднения есть в пункте пропуска "Брузги", где выезда ожидают более 90 грузовичков. В "Берестовице" очередь незначительная - всего около 10 фур.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", - глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.