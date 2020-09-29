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Кедми: Макрону была нужна встреча с Тихановской по одной главной причине

29.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Кедми: Макрону была нужна встреча с Тихановской по одной главной причине

Протесты в Беларуси, по мнению многих наблюдателей, постепенно идут на спад, но проинформирован ли о нынешней обстановке в Беларуси президент Франции Эмманюэль Макрон, и зачем на самом деле во время визита французского лидера в Литву ему понадобилась встреча с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской? Об этом рассуждает собеседник радио Sputnik, известный израильский эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми. 

© REUTERS / POOL
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"Вернуть положение Франции в мире времен де Голля, для этого он (Макрон ― Sputnik) должен демонстрировать, что Франция принимает активнейшее участие во всем, что происходит в Европе… Как европейский деятель всемирного масштаба он пытается проявить себя как можно больше, особенно на фоне того, что роль Германии в Европе снижается, и он хочет перехватить у Германии руководство Европой", ― считает Кедми.

По мнению собеседника, ради своей главной цели французский лидер будет говорить с Путиным по поводу Навального и встречаться с Тихановской ― это "циничная игра политика, который хочет показать, что Франция ― великая, и ничто в Европе не может пройти без ее влияния".

"Поскольку в Европе сегодня немодно солидаризироваться с властями в Беларуси, он играет в то, во что играет. Обычная политическая комедия…Маленький Макрон пытается влезть в большие сапоги де Голля и вернуть Франции былое величие", ― убежден собеседник. 

Как стало известно позднее, на следующей неделе может состояться встреча Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом экс-кандидат в президенты Беларуси заявила в интервью французскому радио RFI после встречи с Макроном.

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В Европе сегодня немодно высказывать солидарность с властями в Беларуси, кроме того, у президента Франции есть личные амбиции ― "маленький Макрон пытается влезть...
 
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