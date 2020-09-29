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Пьяный минчанин угнал машину товарища и врезался в Bentley. Приговор суда

29.09.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд приговорил 31-летнего минчанина, который угнал у знакомого автомобиль и устроил ДТП, к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает агентство «Минск-Новости».


Установлено, что двое ребят и девушка распивали водку в салоне автомобиля, который принадлежал одному из мужчин. После этого компания поехала на улицу Долгобродскую за шаурмой. Пока та готовилась, водитель зашел в клуб игровых автоматов. Когда пассажирам надоело ждать товарища, мужчина решил прокатить подругу по вечернему городу.

На перекрестке проспекта Независимости и улицы Янки Купалы водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Bentley. Виновник аварии испугался и убежал, однако пассажирка убедила его вернуться. Сотрудники ГАИ составили на нарушителя четыре административных протокола.

— В 2019 году обвиняемый получил судимости за сопротивление сотруднику ОВД и мошенничество. Он отбывал наказание, не связанное с лишением свободы. Однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление, — рассказала агентству «Минск-Новости» помощник прокурора Партизанского района Александра Кобрина, выступавшая по этому уголовному делу в качестве государственного обвинителя. — Гражданин признал свою вину, чистосердечно раскаялся. Однако суд счел, что исправление обвиняемого невозможно без его изоляции от общества, и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

С учетом того, что данное преступление мужчина совершил в период отбывания наказания, суд окончательно приговорил его к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд приговорил его к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
 
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