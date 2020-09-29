Пять простых советов для здоровья, которые многие недооценивают

Источник материала: Tut.by

Максим Кудеров, основатель проекта « Зожник », перечислил важные аспекты здорового образа жизни, которым многие люди уделяют недостаточно внимания. Вот этот список — кратко.



Фото: Claudia Mañas, unsplash.com

Выбрать удобный матрас

«На мой личный взгляд, матрас — это фитнес-гаджет номер один. Хороший матрас позволяет вам лучше высыпаться, а вашей крови — свободнее циркулировать, а значит, вы лучше восстанавливаетесь».

Отказаться от неудобной обуви

«Последние несколько лет (и во веки веков, аминь) я ношу только кроссовки — максимально удобную обувь. В том числе с брюками или костюмом. Не по дресс-коду? Ну тогда я лучше вообще не приду. При выборе удобно (здорово) или красиво (модно, так сказал стилист) — красиво и модно всегда проигрывает здоровью. Никаких больше неудобных туфель и ботинок. Не говоря уже о каблуках у женщин на ежедневной основе».

Тренироваться так, как нравится

«Почему-то фитнес-залы и железки (а для кого-то ВИИТ или кардио) стали обязательным символом ЗОЖ. Люди поднимают гантели, даже если не нравится. Или бегают вопреки своему нутру. Но ведь не бывает неправильной или нездоровой активности (только если она не чрезмерна)! Вся активность — хороша, любые упражнения — жиросжигающие (при наличии дефицита ккал). Делайте то, что вам действительно нравится: от фехтования до ходьбы».

Разнообразно питаться

«Чем разнообразнее ваше питание, тем вы здоровее. Есть рекомендации „питаться радугой“ — есть не просто 400−600 г овощей-фруктов, а еще и разных цветов.

Чем разнообразнее питание:

— тем меньше шансов, что телу не хватит каких-либо аминокислот, макро- или микронутриентов (витаминов и минералов);

— тем меньше шансов получить вредную дозу антинутриентов, которая может содержаться в большом количестве любого продукта (например, фитиновая кислота в бобовых и орехах)».

Не торопиться

«Заниматься ЗОЖ — это как толкать поезд. Можно много суетиться в начале процесса, предпринимать резкие толчки (иногда в разные стороны) и прилагать титанические усилия на первых тренировках, а потом эмоционально выдохнуться к концу первого месяца. И закончить во всем этим „сложным и утомительным“ ЗОЖ — как-то сложно и результата не видно.

В то время как к концу первого месяца надо было бы только начать переходить с легкого разминочного режима „для начинающих“ на тренировки „средней“ интенсивности.

Начинайте как можно медленнее! Так вы сможете успешнее разогнать поезд».