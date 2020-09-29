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«Любимый мужчина сказал, что будет жить на две семьи, основное время - у меня». Отвечает психолог

29.09.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читательница рассказывает, что уже и не надеялась встретить любовь, однако роман, который закрутился на работе, оказался серьезнее, чем ей казалось. Стоит ли соглашаться на отношения с женатым, если вас обоих всё устраивает? Ответит психолог.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


Фото: unsplash.com

— Если сможете, помогите, пожалуйста, разобраться в отношениях. Мне 46 лет, воспитываю дочь — ей 12, официально замужем не была. Отец дочки с ней не общается и отказался от нее еще до ее рождения. Мужчины были, были и предложения выйти замуж, но не складывалось. Год назад у общих друзей познакомилась с мужчиной, изначально знала, что женат.

Жена в другом городе, а в моем у него работа. К семье он ездит раз в 2−3 недели. Роман закрутился вначале на почве секса. Потом я взяла квартиру в ипотеку, съехала наконец от своей матери — и понеслось. Он помогает и с ремонтом, и финансово, окружение считает его моим мужем.

Говорит, что очень любит, а я наслаждаюсь его заботой и вниманием. Нашел подход к моей дочке.


Фото: pixabay.com

Моя мама категорически против него, недавно узнала, что у него есть семья — и вообще встала на дыбы. Хочет забрать внучку к себе, настраивает ее против и мужчины, и меня.

С ревностью я вроде бы справилась. С его дочкой (9 лет) хорошие отношения, его старший сын (28 лет) обо мне знает, матери не говорит. Мужчина готов жить на две семьи, основное время жить у меня, а в ту семью приезжать пару раз в месяц.

Предложил такой вариант. А меня стали мучить сомнения. Пройдет еще лет 10, и в старости он не сможет разрываться на два дома. Так стоит ли сейчас начинать или все же разорвать отношения?

Ответ психолога:

  • Виктория СацевичПсихолог «Центра успешных отношений»

— Вы задаете себе очень правильный вопрос: а стоит ли сейчас вступать в такие отношения, где вы изначально не будете чувствовать себя в главной роли.

Сколько бы вам ни давал этот мужчина, он не готов вам предложить самое главное — себя. Женщине, которая в отношениях с несвободным мужчиной, важно помнить, что любовница станет отдушиной от проблем в отношениях с женой, спасательным жилетом и средством для повышения самооценки. Но отношения эти построены на очень шатком фундаменте, и жена всегда будет присутствовать в них третьим участником. И вы это очень остро чувствуете, испытывая чувство ревности.


Фото: pinterest.com

Ответьте для себя честно на вопрос: а что он получает благодаря мне? Ведь это очень удобно: приезжать в другой город на работу и иметь возможность получить от вас секс, комфорт, внимание.

Есть еще несколько важных вопросов:

  • А какие же чувства он на самом деле испытывает к вам?

  • Почему не готов ради вас расстаться с женой?

  • Согласны ли вы всю жизнь играть второстепенную роль в жизни этого человека?

  • А каких чувств со стороны мужчины вы как женщина достойны?

  • Что вы хотите получать от своего мужчины, чтобы чувствовать себя счастливой?

Когда вы честно дадите себе ответ на эти вопросы, получится принять верное решение. Поработать над вопросами можно самостоятельно, а можно обратиться к специалисту. Важно понимать, что эта ситуация не случайно возникла в вашей жизни. Если сейчас вы сможете разобраться в себе и своих чувствах, это станет возможностью по-новому построить свою жизнь исходя из любви к себе и осознания своей ценности.

 
 
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Читательница рассказывает, что уже и не надеялась встретить любовь, однако роман, который закрутился на работе, оказался серьезнее, чем ей казалось. Стоит ли...
 
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