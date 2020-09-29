«Любимый мужчина сказал, что будет жить на две семьи, основное время - у меня». Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Читательница рассказывает, что уже и не надеялась встретить любовь, однако роман, который закрутился на работе, оказался серьезнее, чем ей казалось. Стоит ли соглашаться на отношения с женатым, если вас обоих всё устраивает? Ответит психолог.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



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— Если сможете, помогите, пожалуйста, разобраться в отношениях. Мне 46 лет, воспитываю дочь — ей 12, официально замужем не была. Отец дочки с ней не общается и отказался от нее еще до ее рождения. Мужчины были, были и предложения выйти замуж, но не складывалось. Год назад у общих друзей познакомилась с мужчиной, изначально знала, что женат.

Жена в другом городе, а в моем у него работа. К семье он ездит раз в 2−3 недели. Роман закрутился вначале на почве секса. Потом я взяла квартиру в ипотеку, съехала наконец от своей матери — и понеслось. Он помогает и с ремонтом, и финансово, окружение считает его моим мужем.

Говорит, что очень любит, а я наслаждаюсь его заботой и вниманием. Нашел подход к моей дочке.



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Моя мама категорически против него, недавно узнала, что у него есть семья — и вообще встала на дыбы. Хочет забрать внучку к себе, настраивает ее против и мужчины, и меня.

С ревностью я вроде бы справилась. С его дочкой (9 лет) хорошие отношения, его старший сын (28 лет) обо мне знает, матери не говорит. Мужчина готов жить на две семьи, основное время жить у меня, а в ту семью приезжать пару раз в месяц.

Предложил такой вариант. А меня стали мучить сомнения. Пройдет еще лет 10, и в старости он не сможет разрываться на два дома. Так стоит ли сейчас начинать или все же разорвать отношения?

Ответ психолога:

Виктория СацевичПсихолог «Центра успешных отношений»

— Вы задаете себе очень правильный вопрос: а стоит ли сейчас вступать в такие отношения, где вы изначально не будете чувствовать себя в главной роли.

Сколько бы вам ни давал этот мужчина, он не готов вам предложить самое главное — себя. Женщине, которая в отношениях с несвободным мужчиной, важно помнить, что любовница станет отдушиной от проблем в отношениях с женой, спасательным жилетом и средством для повышения самооценки. Но отношения эти построены на очень шатком фундаменте, и жена всегда будет присутствовать в них третьим участником. И вы это очень остро чувствуете, испытывая чувство ревности.



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Ответьте для себя честно на вопрос: а что он получает благодаря мне? Ведь это очень удобно: приезжать в другой город на работу и иметь возможность получить от вас секс, комфорт, внимание.

Есть еще несколько важных вопросов:

А какие же чувства он на самом деле испытывает к вам?

Почему не готов ради вас расстаться с женой?

Согласны ли вы всю жизнь играть второстепенную роль в жизни этого человека?

А каких чувств со стороны мужчины вы как женщина достойны?

Что вы хотите получать от своего мужчины, чтобы чувствовать себя счастливой?

Когда вы честно дадите себе ответ на эти вопросы, получится принять верное решение. Поработать над вопросами можно самостоятельно, а можно обратиться к специалисту. Важно понимать, что эта ситуация не случайно возникла в вашей жизни. Если сейчас вы сможете разобраться в себе и своих чувствах, это станет возможностью по-новому построить свою жизнь исходя из любви к себе и осознания своей ценности.