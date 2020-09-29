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Под Минском заметили уникальный военный самолет

29.09.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин Василий Семашко около часа дня 29 сентября сфотографировал летящий над Мачулищами самолет. Это не обычный Ил-76, который часто можно заметить над столицей и в ее окрестностях, а крайне интересный борт, судя по всему, существующий в единственном экземпляре. 42.TUT.BY рассказывает о нем.


Фото: Василий Семашко

Около 13 часов Василий Семашко опубликовал в своем Facebook снимки остроносого самолета, с виду напоминающего российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 или Ту-160 (однако очевидно, что это не они).

В пояснении к фото минчанин написал следующее:

«29 сентября летал около аэродрома Мачулищи редкий для Беларуси самолет — „остроносая“ „тушка“, официально именуемая Ту-134УБЛ. Эта модификация пассажирского Ту-134 с приделанным острым носом сделана в 1981 году и используется для тренировок экипажей боевых Ту-22М3 и Ту-160. В Беларуси этих самолетов на вооружении нет».

Чтобы прояснить вопрос, мы обратились к белорусским авиаспоттерам. Последние согласились помочь, и вот что мы выяснили.

Это действительно редкая модификация Ту-134, однако не УБЛ, а УБК. Если Ту-134УБЛ — очень редкий самолет, то Ту-134УБК — абсолютно уникальный, существовавший, насколько известно, в единственном экземпляре. Разработан он в 1982 году ОКБ при авиаремонтном заводе № 20 по заказу ВМФ СССР. На этом борте учат летать не просто летчиков стратегических бомбардировщиков, а только экипажи Ту-22М морской авиации.

От обычного Ту-134УБЛ (насколько эту модель вообще можно назвать обычной) версию УБК отличает дополнительное рабочее место штурмана в центроплане — оно оборудовано навигационным комплексом НК-45. Другое отличие — два бомбодержателя МБД-3-У6−68Ш в нижней части фюзеляжа.

«Вооружается» самолет контейнером И-098 — имитатором крылатой ракеты Х-22М для отработки захвата целей. Интересно, что после распада СССР борт достался Украине. В 1990 году несколько Ту-134УБЛ были переделаны в версию Ту-134УБК-М, но перед нами, похоже, оригинальный УБК. Насколько известно, сейчас он приписан к 1449-й тамбовской авиабазе. Как именно самолет попал из Украины в Россию, мы не знаем — вероятно, в один из годов после 1991 г. его продали.

Почитать (и посмотреть) про этот самолет можно в этом посте Telegram-канала «Aviatica — SPOTTING».

Ответ на вопрос, что делает тамбовский самолет в Беларуси, намного проще: он проходил ремонт и модернизацию на 407-м АРЗ в Минске. Работы окончены, и борт проходит необходимые облеты, проверяя системы инструментальной посадки.

 
Теги: Минск
 
 
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Машина, судя по всему, существует в единственном экземпляре
 
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