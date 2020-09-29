|
Под Минском заметили уникальный военный самолет
Источник материала: Tut.by
Минчанин Василий Семашко около часа дня 29 сентября сфотографировал летящий над Мачулищами самолет. Это не
Около 13 часов Василий Семашко опубликовал
В пояснении к фото минчанин написал следующее:
«29 сентября летал около аэродрома Мачулищи редкий для Беларуси самолет — „остроносая“ „тушка“, официально именуемая Ту-134УБЛ. Эта модификация пассажирского Ту-134 с приделанным острым носом сделана в 1981 году и используется для тренировок экипажей боевых Ту-22М3 и Ту-160. В Беларуси этих самолетов на вооружении нет».
Чтобы прояснить вопрос, мы обратились к белорусским авиаспоттерам. Последние согласились помочь, и вот что мы выяснили.
Это действительно редкая модификация Ту-134, однако не УБЛ, а УБК. Если Ту-134УБЛ — очень редкий самолет, то Ту-134УБК — абсолютно уникальный, существовавший, насколько известно, в единственном экземпляре. Разработан он в 1982 году ОКБ при авиаремонтном заводе № 20 по заказу ВМФ СССР. На этом борте учат летать не просто летчиков стратегических бомбардировщиков, а только экипажи Ту-22М морской авиации.
От обычного Ту-134УБЛ (насколько эту модель вообще можно назвать обычной) версию УБК отличает дополнительное рабочее место штурмана в центроплане — оно оборудовано навигационным комплексом НК-45. Другое отличие — два бомбодержателя МБД-3-У6−68Ш в нижней части фюзеляжа.
«Вооружается» самолет контейнером И-098 — имитатором крылатой ракеты Х-22М для отработки захвата целей. Интересно, что после распада СССР борт достался Украине. В 1990 году несколько Ту-134УБЛ были переделаны в версию Ту-134УБК-М, но перед нами, похоже, оригинальный УБК. Насколько известно, сейчас он приписан к 1449-й тамбовской авиабазе. Как именно самолет попал из Украины в Россию, мы не знаем — вероятно, в один из годов после 1991 г. его продали.
Почитать (и посмотреть) про этот самолет можно
Ответ на вопрос, что делает тамбовский самолет в Беларуси, намного проще: он проходил ремонт и модернизацию на 407-м АРЗ в Минске. Работы окончены, и борт проходит необходимые облеты, проверяя системы инструментальной посадки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина, судя по всему, существует в единственном экземпляре
|
Свежие газеты
Архив (Разное)