ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исчез блогер Эдуард Пальчис

29.09.2020 15:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Виктория Щукевич, жена блогера Эдуарда Пальчиса, сообщила, что Эдуард исчез.

«Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что «режим тишины» с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», – написала Виктория Щукевич в Facebook.

Если Эдуард задержан, она требует, чтобы правоохранительные органы известили об этом его адвоката.

По словам Виктории, она находится в безопасном месте.

«Наша нiва» пишет, что Пальчис не проживал у себя дома в Лиде с 15 июня, когда получил 15 суток за участие в акции возле Комаровского рынка. До сих пор он находился в Беларуси. На выходных планировал уехать из страны, но не пришел в назначенное время к водителю.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Щукевич, жена блогера Эдуарда Пальчиса, сообщила, что Эдуард исчез.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотографии, книги и артефакты времен ВОВ показали на Форуме регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика