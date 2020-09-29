Исчез блогер Эдуард Пальчис

Источник материала: Ежедневник

Виктория Щукевич, жена блогера Эдуарда Пальчиса, сообщила, что Эдуард исчез.

«Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что «режим тишины» с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», – написала Виктория Щукевич в Facebook.

Если Эдуард задержан, она требует, чтобы правоохранительные органы известили об этом его адвоката.

По словам Виктории, она находится в безопасном месте.

«Наша нiва» пишет, что Пальчис не проживал у себя дома в Лиде с 15 июня, когда получил 15 суток за участие в акции возле Комаровского рынка. До сих пор он находился в Беларуси. На выходных планировал уехать из страны, но не пришел в назначенное время к водителю.