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В Кремле уважают право президента Франции контактировать с Тихановской

29.09.2020 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кремль относится ко встрече президента Франции Эмманюэля Макрона со Светланой Тихановской как к контактам французского лидера с белорусской гражданкой, на которые они оба имеют право.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя во вторник состоявшуюся в Вильнюсе встречу Макрона и Тихановской, передает ТАСС.

"Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Беларуси. Мы уважаем права - и его, и ее", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то символизм в этих контактах, пресс-секретарь президента РФ заметил: "По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Беларуси, мы это так воспринимаем".

 
 
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Кремль относится ко встрече президента Франции Эмманюэля Макрона со Светланой Тихановской как к контактам французского лидера с белорусской гражданкой, на...
 
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