«Власть начинает избавляться от фанатов». Двое братьев и их друг стали фигурантами дела о массовых беспорядках после инаугурации Лукашенко

«Весне» о подробностях этого дела. Кроме этого, Виталий Шишлов подозревается в нападении на сотрудника милиции по ст. 364 Уголовного кодекса. На видео, размещенном на госканале СТВ, он признается, что якобы распылил слезоточивый газ в салон машины сотрудников милиции 23 сентября в Серебрянке. Сестра Тамаза и Тимура Луиза рассказалао подробностях этого дела.





"На землю, бл*ть!"





Тимура Пипию задержали 25 сентября в Минске в районе улицы Аэродромной, когда он ждал напарника, чтобы поехать с ним на работу. Когда он разговаривал по телефону с бывшей женой, к нему подошли неизвестные люди в гражданской одежде и приказали лечь на землю и положить руки за голову. На его вопрос "Что случилось?" ему ответили: "На землю, бл*ть!" После этого его куда-то увезли. Все это слышала по телефону его бывшая жена. Сестра говорит, что по-другому и не узнали бы о задержании Тимура. В течении дня телефон Тимура был недоступен, а во всех минских РУВД, ИВС, Следственном комитете и других ведомствах сестру уверяли, что к ним ее брата не доставляли. Однако, как позже сообщил адвокат Тимура, его все же доставили сразу в РУВД Октябрьского района, а потом в изолятор на Окрестина. Хотя матери и сестре, которые приезжали туда, говорили, что Тимура Пипии у них нет.





Дежурный на Окрестина: "А, так это тот преступник!"





В этот же день около девяти вечера адвокат по назначению сообщил родственникам Тимура, что он задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.





«На следующий день, в субботу, я поехала в ИВС на Окрестина, чтобы оставить для Тимура передачку. Когда я уже была у милиционера, который проверяет содержимое пакета, и назвала фамилию брата, то последовала реакция: "А , так это тот преступник!" Хочется спросить, какое право он имел так его называть?





Я надеялась , что на этом этот кошмар закончится, но оказалось, что это только начало», — рассказывает сестра Тимура.





«В лесу со связанными руками сознается, что участвовал в массовых беспорядках»

&lt;/i a &gt; &lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Около 16 часов 26 сентября на Окрестина приехала мама Виталия Шишлова и сказала, что тот тоже пропал без вести. Она обзванивала все ведомства в поисках сына, но ей говорили, что его нигде нет. Вскоре по государственным каналам показали видео, где Виталий в лесу со связанными руками сознается в том, что он участвовал в массовых беспорядках 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Он рассказал, что после оглашения инаугурации он «с Болтом и Тимуром [вероятно, имел ввиду Тимура Пипию] тоже поехали в центр, перекрывали Немигу». На видео, он говорит, что «потом, когда всех разогнали, поехали в Серебрянку. Там тоже перекрывали движение». На видео он сознался в том, что распылил слезоточивый газ в салон машины сотрудников милиции 23 сентября в Серебрянке:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Я, немножко выпив и совсем не думая головой, подойдя к машине с сотрудниками милиции, разбрызгал баллончик им в салон».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Сестра Тимура Пипии Луиза уверена, что видео снята под давлением:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«На видео видно, что под каким давлением он все говорит. Глаза были заплаканы, он дрожал, очевидно, что его убедительно просили сказать то, что им нужно. Надавить на человека, у которого семья и ребенок, как понимаете, в нашей стране труда не составляет. Насколько мне известно, его обвиняют по двум статьям — это массовые беспорядки и нападение на сотрудника милиции».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt; &lt;h3&gt;«Правда ли, что он в прошлом работал в определенных государственных органах»&lt;/h3&gt; &lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;По словам сестры Тимура, вечером 26 сентября был задержан второй их брат — Тамаз Пипия. В то время он находился в <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a> у своей девушки.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«В момент нападения, по-другому не скажешь, они находились во дворе своего дома. В какой-то момент к ним подошел мужчина в гражданской одежде со словами: &amp;quot;Стоять, руки за голову&amp;quot;. Тамаз решил побежать, но навстречу вышли еще трое, и там же поджидал бус. Его повалили на траву и надели наручники. Причем, он не оказывал сопротивление. На просьбу девушки Тамаза, чтобы неизвестные люди представились, те сказали, что они просто милиция, и чтобы она не лезла, если не хочет себе проблем, и увезли». &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Около суток родные Тамаза искали его по всем ведомствах Гродно и <a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минска</a> — безрезультатно.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Целые сутки мы находились вообще в неведении, где он и жив ли вообще. Вечером в воскресенье я узнала от нашего дедушки, что с ним связывался мужчина по поводу какого-то из внуков. При этом, не представляясь, он спросил, правда ли, что он в прошлом работал в определенных государственных органах. Не объяснив зачем, он попрощался. Я решила сама перезвонить по тому номеру. Там со мной разговаривали максимально по-хамски. Я спросила, на каком основании, они задержали моего брата, а в ответ услышала, что этого мужчину позвонить попросил Следственный комитет», — рассказывает сестра Тамаза и Тимура.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;В Следственном комитете родственникам ответили, что Тамаза у них нет и они ничего не знают. Только на вторые сутки, вечером 28 сентября, знакомая Луизы сообщила, что он находится в ИВС на Окрестина — якобы она смогла туда дозвониться и ей так сказали. Но родным Тамаза никто не сообщал о его задержании.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Но при этом, я понятия не имею как он, что с ним, за что его задержали и в чем обвиняют. Со мной никто не связывался по поводу него», — говорит Луиза.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;29 сентября стало известно, что Тамаза и Тимура Пипию и их друга Виталия Шишлова перевели в следственный изолятор №1 на улице Володарского. Братьев Тамаза и Тимура Пипию подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков), а Виталия Шилова, кроме этого, еще и по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие в отношении сотрудника милиции).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt; &lt;h3&gt;&amp;quot;Насколько мне известно, мирный протест законен&amp;quot;&lt;/h3&gt; &lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;«Два моих родных старших брата Тамаз и Тимур и их друг Виталий в прошлом футбольные болельщики клуба &amp;quot;МТЗ-РИПО&amp;quot;. Я связываю их задержание сейчас с этим прошлым, поскольку, на мой взгляд, действующая власть начинает избавляться от фанатов. Тому подтверждение, к примеру, гибель Никиты Кривцова и других парней еще в самом начале мирных протестов в стране. Все понимают, что молодежь сейчас хочет перемен, честных выборов и демократии в стране. Молодое поколение стало смелее, начало открыто высказывать свою гражданскую позицию. И мои ребята — не исключение.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Я не отрицаю тот факт, что они принимали участие в мирных маршах. Но, насколько мне известно, мирный протест законен. И на него выходило огромное количество людей. Они ничего не громили, не поджигали. А то, что происходит в стране сейчас — настоящий беспредел. Вечером страшно выйти на улицу одной, все время мысли, что тебя заберут неизвестные люди в масках», — рассказала сестра задержанных Луиза Пипия.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;