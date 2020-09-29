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«Власть начинает избавляться от фанатов». Двое братьев и их друг стали фигурантами дела о массовых беспорядках после инаугурации Лукашенко
Источник материала: Партизан
На выходных стало известно о задержании трех минчан: двух братьев Тамаза и Тимура Пипий и их друга Виталия Шишлова. Их подозревают в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса) в Минске 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко.
Виталий Шишлов, Тамаз и Тимур Пипии. Фотоколлаж: spring96.org
Кроме этого, Виталий Шишлов подозревается в нападении на сотрудника милиции по ст. 364 Уголовного кодекса. На видео, размещенном на госканале СТВ, он признается, что якобы распылил слезоточивый газ в салон машины сотрудников милиции 23 сентября в Серебрянке. Сестра Тамаза и Тимура Луиза рассказала
"На землю, бл*ть!"
Тимура Пипию задержали 25 сентября в Минске в районе улицы Аэродромной, когда он ждал напарника, чтобы поехать с ним на работу. Когда он разговаривал по телефону с бывшей женой, к нему подошли неизвестные люди в гражданской одежде и приказали лечь на землю и положить руки за голову. На его вопрос "Что случилось?" ему ответили: "На землю, бл*ть!" После этого его куда-то увезли. Все это слышала по телефону его бывшая жена. Сестра говорит, что по-другому и не узнали бы о задержании Тимура. В течении дня телефон Тимура был недоступен, а во всех минских РУВД, ИВС, Следственном комитете и других ведомствах сестру уверяли, что к ним ее брата не доставляли. Однако, как позже сообщил адвокат Тимура, его все же доставили сразу в РУВД Октябрьского района, а потом в изолятор на Окрестина. Хотя матери и сестре, которые приезжали туда, говорили, что Тимура Пипии у них нет.
Дежурный на Окрестина: "А, так это тот преступник!"
В этот же день около девяти вечера адвокат по назначению сообщил родственникам Тимура, что он задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
«На следующий день, в субботу, я поехала в ИВС на Окрестина, чтобы оставить для Тимура передачку. Когда я уже была у милиционера, который проверяет содержимое пакета, и назвала фамилию брата, то последовала реакция: "А , так это тот преступник!" Хочется спросить, какое право он имел так его называть?
Я надеялась , что на этом этот кошмар закончится, но оказалось, что это только начало», — рассказывает сестра Тимура.
«В лесу со связанными руками сознается, что участвовал в массовых беспорядках»
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«Власть начинает избавляться от фанатов». Двое братьев и их друг стали фигурантами дела о массовых беспорядках после инаугурации Лукашенко
На выходных стало известно о задержании трех минчан: двух братьев Тамаза и Тимура Пипий и их друга Виталия Шишлова. Их подозревают в организации массовых...
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