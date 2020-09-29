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На «Белагро» привезли картофелесортировальную машину с машинным зрением

29.09.2020 15:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В рамках выставки «Белагро», которая проходит в Минске, представили картофелесортировальную машину с системой машинного зрения и автоматической инспекцией. Машина способна распознавать на клубнях «глазки», позеленения, следы болезней, механические повреждения и наросты.

Как пишет БЕЛТА, в автоматическом режиме происходит идентификация «неправильных» клубней и их сдувают с конвейера. Машина была представлена НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства.

Также предприятие показало другие новинки: комбайны для уборки моркови теребильного типа, подборщик валунных камней, пневматическую комбинированную овощную сеялку и другую технику.

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Теги: Минск
 
 
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В рамках выставки «Белагро», которая проходит в Минске, представили картофелесортировальную машину с системой машинного зрения и автоматической инспекцией....
 
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