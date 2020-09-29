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На «Белагро» привезли картофелесортировальную машину с машинным зрением
Источник материала: Onliner
В рамках выставки «Белагро», которая проходит в Минске, представили картофелесортировальную машину с системой машинного зрения и автоматической инспекцией. Машина способна распознавать на клубнях «глазки», позеленения, следы болезней, механические повреждения и наросты.
Как
Также предприятие показало другие новинки: комбайны для уборки моркови теребильного типа, подборщик валунных камней, пневматическую комбинированную овощную сеялку и другую технику.
1000 Вт, 1 л
3270 Вт, 5 л, съёмная чаша, прозрачная вставка
900 Вт, 1 л
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В рамках выставки «Белагро», которая проходит в Минске, представили картофелесортировальную машину с системой машинного зрения и автоматической инспекцией....
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