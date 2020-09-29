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Lenovo оценила первый ноутбук с гибким экраном в $2500
Источник материала: Onliner
Lenovo начала принимать предзаказы на Thinkpad X1 Fold — первый в мире компьютер с гибким экраном. Цена начинается с $2499.
13,3-дюймовый складной экран (1536×2048)
Ноутбук оборудован двумя портами USB-C и слотом под SIM-карту. Начинка: Intel Core i5 (пять ядер, 1,4 ГГц, до 3 ГГц в турборежиме), 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, 512 ГБ либо 1 ТБ. Модификация с 1 ТБ памяти оценена в $3099.
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Также Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Nano — самый легкий ноутбук линейки ThinkPad, он весит 900 граммов. Модель базируется на платформе Intel Evo, линейка процессоров состоит из Tiger Lake (11-е поколение), объем оперативной памяти — до 16 ГБ. Разрешение 13-дюймового экрана составляет 2К, есть версии с сенсорным и обычным экраном. Ноутбук понимает, когда вы к нему подходите, и автоматически просыпается, а если пользователь отходит — блокируется. Базовая версия стоит $1399.
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Pentium 4415U 2300 МГц, 4 ГБ, HDD 1000 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серебристый
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i5 10210U 1600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX330 2 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i5 10300H 2500 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6, без ОС, цвет крышки синий
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Lenovo начала принимать предзаказы на Thinkpad X1 Fold — первый в мире компьютер с гибким экраном. Цена начинается с $2499.Читать далее…
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