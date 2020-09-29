ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Lenovo оценила первый ноутбук с гибким экраном в $2500

29.09.2020 15:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Lenovo начала принимать предзаказы на Thinkpad X1 Fold — первый в мире компьютер с гибким экраном. Цена начинается с $2499.

13,3-дюймовый складной экран (1536×2048) выполнен по технологии OLED. Сценариев использования несколько: можно полностью раскрыть девайс и получить большой планшет, можно использовать девайс в форм-факторе книги или же как обычный ноутбук с виртуальной клавиатурой.

Lenovo оценила первый ноутбук с гибким экраном в 00

Lenovo оценила первый ноутбук с гибким экраном в 00

Ноутбук оборудован двумя портами USB-C и слотом под SIM-карту. Начинка: Intel Core i5 (пять ядер, 1,4 ГГц, до 3 ГГц в турборежиме), 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, 512 ГБ либо 1 ТБ. Модификация с 1 ТБ памяти оценена в $3099.

Lenovo оценила первый ноутбук с гибким экраном в 00
Lenovo ThinkPad X1 Nano

Также Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Nano — самый легкий ноутбук линейки ThinkPad, он весит 900 граммов. Модель базируется на платформе Intel Evo, линейка процессоров состоит из Tiger Lake (11-е поколение), объем оперативной памяти — до 16 ГБ. Разрешение 13-дюймового экрана составляет 2К, есть версии с сенсорным и обычным экраном. Ноутбук понимает, когда вы к нему подходите, и автоматически просыпается, а если пользователь отходит — блокируется. Базовая версия стоит $1399.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330S-15IKB 81F500PURU
13 отзывов
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Pentium 4415U 2300 МГц, 4 ГБ, HDD 1000 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серебристый
940 р.
2 предложения
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05 81WB00KERE
3 отзыва
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i5 10210U 1600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX330 2 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
–12%1633 р.
6 предложений
Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y400K6RE
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i5 10300H 2500 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6, без ОС, цвет крышки синий
–18%2055 р.
7 предложений
Сравнить эти товары →
Ноутбуки Lenovo в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Lenovo начала принимать предзаказы на Thinkpad X1 Fold — первый в мире компьютер с гибким экраном. Цена начинается с $2499.Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле уважают право президента Франции контактировать с Тихановской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика