Lenovo оценила первый ноутбук с гибким экраном в $2500

Источник материала: Onliner

Lenovo начала принимать предзаказы на Thinkpad X1 Fold — первый в мире компьютер с гибким экраном. Цена начинается с $2499.

13,3-дюймовый складной экран (1536×2048) выполнен по технологии OLED. Сценариев использования несколько: можно полностью раскрыть девайс и получить большой планшет, можно использовать девайс в форм-факторе книги или же как обычный ноутбук с виртуальной клавиатурой.









Ноутбук оборудован двумя портами USB-C и слотом под SIM-карту. Начинка: Intel Core i5 (пять ядер, 1,4 ГГц, до 3 ГГц в турборежиме), 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, 512 ГБ либо 1 ТБ. Модификация с 1 ТБ памяти оценена в $3099.



Lenovo ThinkPad X1 Nano

Также Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Nano — самый легкий ноутбук линейки ThinkPad, он весит 900 граммов. Модель базируется на платформе Intel Evo, линейка процессоров состоит из Tiger Lake (11-е поколение), объем оперативной памяти — до 16 ГБ. Разрешение 13-дюймового экрана составляет 2К, есть версии с сенсорным и обычным экраном. Ноутбук понимает, когда вы к нему подходите, и автоматически просыпается, а если пользователь отходит — блокируется. Базовая версия стоит $1399.