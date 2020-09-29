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Жена блогера и сооснователя Национального забастовочного комитета Эдуарда Пальчиса заявила о пропаже мужа

29.09.2020 15:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Виктория Щукевич написала на своей странице в Facebook, что Эдуард собирался переехать «в более безопасное место». Он предупреждал родных, что какое-то время не будет на связи, но, по словам Виктории, это время уже сильно затянулось.

«Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соцсетях, — пишет Виктория. — Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что „режим тишины“ с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу.

Прошу СМИ максимально осветить исчезновение Эдуарда Пальчиса. Если же он задержан, требую правоохранителей срочно оповестить об этом его адвоката. Прошу журналистов отнестись с понимаем и не звонить мне за подробностями. Сама я нахожусь в безопасном месте, и это вся информация, которая у меня есть на данный момент».

Последний раз Эдуард Пальчис писал в социальных сетях 26 сентября. Последний пост в свой Telegram-канал он выложил 23 сентября.

Onliner пытается получить комментарии у МВД, КГБ и других силовых ведомств. Как только мы получим официальную информацию, сразу же дополним заметку.

(будет дополнено)

 
 
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Виктория Щукевич написала на своей странице в Facebook, что Эдуард собирался переехать «в более безопасное место». Он предупреждал родных, что какое-то время не будет...
 
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