На минской стройке погиб 33-летний рабочий

По факту смертельного травмирования рабочего на строительном объекте на пр. Любимова, которое произошло вечером 28 мая, возбуждено уголовное дело.



Фото: СК

По данным пресс-службы СК, подвесная монтажная люлька с рабочим рухнула с высоты девятого этажа. Мужчина скончался на месте от травм, полученных в результате падения.

Следователи установили, что погибший работал на высоте без специального предохраняющего пояса, защитных и страховочных ограждений. Также он не прошел инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.