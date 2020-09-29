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На минской стройке погиб 33-летний рабочий

29.09.2020 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По факту смертельного травмирования рабочего на строительном объекте на пр. Любимова, которое произошло вечером 28 мая, возбуждено уголовное дело.

На минской стройке погиб 33-летний рабочий
Фото: СК

По данным пресс-службы СК, подвесная монтажная люлька с рабочим рухнула с высоты девятого этажа. Мужчина скончался на месте от травм, полученных в результате падения.

Следователи установили, что погибший работал на высоте без специального предохраняющего пояса, защитных и страховочных ограждений. Также он не прошел инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.

 
 
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По факту смертельного травмирования рабочего на строительном объекте на пр. Любимова, которое произошло вечером 28 мая, возбуждено уголовное дело.
 
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