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На минской стройке погиб 33-летний рабочий
Источник материала: Навiны
По факту смертельного травмирования рабочего на строительном объекте на пр. Любимова, которое произошло вечером 28 мая, возбуждено уголовное дело.
По данным пресс-службы СК, подвесная монтажная люлька с рабочим рухнула с высоты девятого этажа. Мужчина скончался на месте от травм, полученных в результате падения.
Следователи установили, что погибший работал на высоте без специального предохраняющего пояса, защитных и страховочных ограждений. Также он не прошел инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.
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По факту смертельного травмирования рабочего на строительном объекте на пр. Любимова, которое произошло вечером 28 мая, возбуждено уголовное дело.
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