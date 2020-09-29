Запрет на посещение лесов сохраняется в девяти районах Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в девяти районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

После выходных ограничения на посещение лесов ввели в 37 районах страны - этому способствовала теплая сухая погода. Во вторник их частично сняли, по последним данным, запрет сохраняется только в девяти районах.

В Минской области в леса по-прежнему запрещено ходить в четырех районах: Вилейском, Молодеченском, Воложинском и Столбцовском. В Гродненской области запрет введен в трех районах: Волковысском, Щучинском и Гродненском. На Брестчине не следует посещать леса в Ивацевичском районе, на Гомельщине - в Октябрьском.

В ближайшие дни ожидается теплая погода без серьезных осадков, поэтому запреты могут вновь ввести на большей части территории республики. Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).