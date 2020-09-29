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Армения готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ
29.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен ― Sputnik. Ереван способен задействовать механизмы Организации Договора о коллективной безопасности в случае расширения географии конфликта, об этом сообщил во вторник представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов.
Утром в воскресенье произошло обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Противоборствующие стороны ― Армения и Азербайджан ― обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников.
Азербайджан 29 августа заявил об
Во вторник состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ, во время которого представитель Армении в организации Виктор Биягов высказал обеспокоенность тем, что расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету страны.
"И в этом случае мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы реагирования на внешнюю агрессию", ― цитирует пресс-служба армянского МИД заявление Биягова.
Напомним, что между Арменией, Беларусью, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном подписан
Переговоры по мирному урегулированию конфликта между соседними странами ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является участницей переговоров.
После обострения ситуации ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны прекратить вооруженное столкновение и сесть за стол переговоров. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.
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Каждая из сторон конфликта в Нагорном Карабахе продолжает сообщать об уничтожении техники противника и обвинять друг друга в привлечении наемников.
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