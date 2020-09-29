ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армения готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ

29.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен ― Sputnik. Ереван способен задействовать механизмы Организации Договора о коллективной безопасности в случае расширения географии конфликта, об этом сообщил во вторник представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов. 

Утром в воскресенье произошло обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Противоборствующие стороны ― Армения и Азербайджан ― обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников.

© Sputnik /
Стариков: бои в Нагорном Карабахе ― что делать российской дипломатии?

Азербайджан 29 августа заявил об уничтожении пяти танков противника, Армения ― о пораженной колонне бронетехники.

Во вторник состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ, во время которого представитель Армении в организации Виктор Биягов высказал обеспокоенность тем, что расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету страны.

"И в этом случае мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы реагирования на внешнюю агрессию", ― цитирует пресс-служба армянского МИД заявление Биягова.

Напомним, что между Арменией, Беларусью, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном подписан договор о коллективной безопасности, который предусматривает защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта между соседними странами ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является участницей переговоров.

После обострения ситуации ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны прекратить вооруженное столкновение и сесть за стол переговоров. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.

Читайте также:

  • Три причины, почему Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
  • Генсек ОДКБ призвал восстановить режим прекращения огня в Карабахе
  • "Турецкий фактор не исключен": Тиханский о конфликте в Нагорном Карабахе

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждая из сторон конфликта в Нагорном Карабахе продолжает сообщать об уничтожении техники противника и обвинять друг друга в привлечении наемников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Патрульный о работе: "Бабушка с огурчиками с грядки – не самая большая проблема"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика