Армения готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен ― Sputnik. Ереван способен задействовать механизмы Организации Договора о коллективной безопасности в случае расширения географии конфликта, об этом сообщил во вторник представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов.

Утром в воскресенье произошло обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Противоборствующие стороны ― Армения и Азербайджан ― обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников.

Азербайджан 29 августа заявил об уничтожении пяти танков противника, Армения ― о пораженной колонне бронетехники.

Во вторник состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ, во время которого представитель Армении в организации Виктор Биягов высказал обеспокоенность тем, что расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету страны.

"И в этом случае мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы реагирования на внешнюю агрессию", ― цитирует пресс-служба армянского МИД заявление Биягова.

Напомним, что между Арменией, Беларусью, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном подписан договор о коллективной безопасности, который предусматривает защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта между соседними странами ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является участницей переговоров.

После обострения ситуации ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны прекратить вооруженное столкновение и сесть за стол переговоров. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.

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