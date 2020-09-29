Источник материала: Sputnik Беларусь

Семейные конфликты, украденные на вокзале сумки, патрулирование дворов – прапорщик милиции Александр Коцуба занимается этими проблемами минчан уже десять лет. Еще во время службы в армии решил, что хочет служить в силовых ведомствах.

"Чтобы помогать людям", – рассказывает Александр в день сотрудника патрульно-постовой службы.

Самая сложная часть в работе, по его словам, – семейно-бытовые конфликты. Но и самые важные слова благодарности, уверяет патрульный, он слышал именно во время таких вызовов – в том числе, от детей.

Как бабушки во дворах помогают выходить на след нарушителей? Оштрафуют ли пенсионера за торговлю помидорами с грядки? Какой район Минска можно назвать одним из самых опасных? На эти вопросы корреспондентов Sputnik ответил сотрудник ППСМ Александр Коцуба.