Посол в Аргентине подал в отставку в день инаугурации Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Посол Беларуси в Аргентине и Республике Чили, Парагвае и Перу по совместительству Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко.

Как рассказал tut.by Владимир Астапенко, он действительно 23 сентября подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.

«Сейчас жду принятия соответствующего указа, до этого момента формально остаюсь на службе. Верю в лучшее будущее для белорусского народа!» — сказал Владимир Астапенко.

На вопрос, что стало причиной подачи заявления, посол Астапенко попросил обратить внимание на дату его подачи. 23 сентября, напомним, прошла «тайная» инаугурация Александра Лукашенко, дату которой заранее официально никто не озвучивал.

Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

В отставку на днях также подал старший советник посольства Беларуси в Латвии Андрей Авраменко. Об уходе из МИД Авраменко сообщил у себя в соцсетях.

Напомним, после президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично.

Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии. Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка, вышедшего на пикет против насилия в стране, уволили из внешнеполитического ведомства по статье, глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило и первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин сами ушли в отставку.

Напомним, первым в связи с событиями в Беларуси подал в отставку Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, старейший по опыту посол Беларуси. Он выразил солидарность с протестующими, осудил насилие и практику силовиков времен НКВД.