В Сети появился список адресов в Минске, где следует установить камеры видеонаблюдения

Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале «Мотолько помоги» появилась информация «о массовой установке видеокамер по Минску в последние недели» — в приложении к некоему документу перечисляются адреса в столице. 42.TUT.BY попробовал разобраться, в рамках чего в столице могут устанавливать новые видеокамеры.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На прошлой неделе читатель TUT.BY из одного из районных городов Минской области сообщил в редакцию, что со здания местного отделения «Белтелекома» сняли камеру видеонаблюдения и «срочно увезли в Минск в головной офис „Белтелекома“». При этом работники, которые занимались демонтажом камеры, сказали, что они выполняют такую работу по всей области и что собранные камеры затем якобы передадут МВД.

Позже другой читатель написал, что «Белтелекому поручено в максимальные короткие сроки установить 100 камер в районе Немиги и проспекта Победителей».

Тогда мы обратились за комментарием в «Белтелеком».

— В настоящее время значительно увеличился спрос на услугу «Видеоконтроль», предоставляемую РУП «Белтелеком», — ответили нам. — Для выполнения договорных обязательств в интересах заказчиков в отдельных случаях происходит перераспределение видеокамер, установленных в том числе и на объектах предприятия. Информация о потребителях услуги является коммерческой тайной РУП «Белтелеком».

«Видеоконтроль» от «Белтелекома» включает в себя работы по установке оборудования. Камеры видеонаблюдения предоставляются бесплатно на срок действия договора. Услугой могут воспользоваться как юридические, так и физические лица.

На следующий день в Telegram-канале «Мотолько помоги» появилась информация «о массовой установке видеокамер по Минску в последние недели». В приложении к некоему документу перечисляются адреса, где должны быть установлены видеокамеры для наблюдения за улицей, но не указывается, кто является исполнителем — «Белтелеком» либо другая организация.

Можно предположить два варианта, почему в Минске устанавливают новые камеры. Первый — это сделано в рамках услуги «Видеоконтроль» от «Белтелеком». Второе — это плановая установка оборудования для Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Известно, что с 2017 года в Беларуси создается Республиканская система мониторинга общественной безопасности — она должна объединить на одной платформе камеры видеонаблюдения, датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и другие специальные детекторы, каналы связи, центр обработки данных, а также иные системы и информационные ресурсы. В составе системы мониторинга будет функционировать и программное обеспечение видеоаналитики — с ее помощью можно будет автоматического распознавать в том числе регистрационные знаки транспортных средств, а также лица прохожих.

Основные правовые акты, которые регулируют вопросы создания и функционирования системы мониторинга: указ Президента РБ от 28 ноября 2013 г. № 527 «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка»;

указ Президента РБ от 25 мая 2017 г. № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности»;

Постановление Совета Министров от 10.11.2017 № 841 «Об утверждении Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней».

В постановлении Совета министров РБ от 30 июня 2020 года № 384 есть перечень мест массового пребывания граждан в Минске, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.

Однако список адресов, указанный в документе, мало совпадает с приложением, опубликованным в Telegram-канале — пересечение есть всего по трем пунктам:

просп. Партизанский, д. 81 (это гостиничный комплекс «Турист»);

просп. Дзержинского, д. 104 (где находится бар и ресторан «Магнат»);

просп. Машерова, д. 19 (ресторан «Семь комнат»).

При этом стоит отметить, что по другим адресам расположены не только жилые дома, но и, к примеру, бизнес-центр (улица Тимирязева 65б), торговый центр (улица Сурганова 57б) и учебное заведение (просп. Партизанский, 26).

Почему же списки отличаются? Возможно, изначальный перечень был дополнен. Как говорил на «Авант-Техно Форум» в ноябре 2019-го заместитель директора по тех. вопросам «24×7 Паноптес» Дмитрий Запруцкий, сотрудники правоохранительных органов могут попросить «покрыть» видеонаблюдением помимо обязательных для установки камер объектов еще и дополнительные зоны — «например, в связи со сложившейся в последнее время криминогенной обстановкой».

В компании «24×7 Паноптес» нам пояснили, что они всего лишь технические исполнители и не могут располагать информацией, где и по какой причине устанавливают камеры видеонаблюдения. Скорее, эти вопросы в компетенции Мингорисполкома, который обязан регулярно проводить анализ перечня мест, которые должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, и при необходимости вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения по его актуализации; а также МВД — это ведомство было назначено специально уполномоченным государственным органом, осуществляющим координацию деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей при создании, функционировании и использовании системы мониторинга.

Мы обратились за комментарием в МВД. Там не подтвердили и не опровергли информацию об установке 13 камер в Минске, но сослались на Указ Президента РБ от 25 мая 2017 года № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности», где говорится, что республиканская система мониторинга безопасности создается «в целях повышения уровня общественной безопасности путем использования современных информационно-коммуникационных технологий».