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В Сети появился список адресов в Минске, где следует установить камеры видеонаблюдения
Источник материала: Tut.by
В Telegram-канале «Мотолько помоги»
На прошлой неделе читатель TUT.BY из одного из районных городов Минской области сообщил в редакцию, что со здания местного отделения «Белтелекома» сняли камеру видеонаблюдения и «срочно увезли в Минск в головной офис „Белтелекома“». При этом работники, которые занимались демонтажом камеры, сказали, что они выполняют такую работу по всей области и что собранные камеры затем якобы передадут МВД.
Позже другой читатель написал, что «Белтелекому поручено в максимальные короткие сроки установить 100 камер в районе Немиги и проспекта Победителей».
Тогда мы обратились за комментарием в «Белтелеком».
— В настоящее время значительно увеличился спрос на услугу «Видеоконтроль», предоставляемую РУП «Белтелеком», — ответили нам. — Для выполнения договорных обязательств в интересах заказчиков в отдельных случаях происходит перераспределение видеокамер, установленных в том числе и на объектах предприятия. Информация о потребителях услуги является коммерческой тайной РУП «Белтелеком».
На следующий день в Telegram-канале «Мотолько помоги»
Можно предположить два варианта, почему в Минске устанавливают новые камеры. Первый — это сделано в рамках услуги «Видеоконтроль» от «Белтелеком». Второе — это плановая установка оборудования для Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Известно, что с 2017 года в Беларуси
В постановлении Совета министров РБ от 30 июня 2020 года № 384
Однако список адресов, указанный в документе, мало совпадает с приложением, опубликованным в Telegram-канале — пересечение есть всего по трем пунктам:
При этом стоит отметить, что по другим адресам расположены не только жилые дома, но и, к примеру, бизнес-центр (улица Тимирязева 65б), торговый центр (улица Сурганова 57б) и учебное заведение (просп. Партизанский, 26).
Почему же списки отличаются? Возможно, изначальный перечень был дополнен. Как
В компании «24×7 Паноптес» нам пояснили, что они всего лишь технические исполнители и не могут располагать информацией, где и по какой причине устанавливают камеры видеонаблюдения. Скорее, эти вопросы в компетенции Мингорисполкома, который обязан регулярно проводить анализ перечня мест, которые должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, и при необходимости вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения по его актуализации; а также МВД — это ведомство было
Мы обратились за комментарием в МВД. Там не подтвердили и не опровергли информацию об установке 13 камер в Минске, но сослались на Указ Президента РБ от 25 мая 2017 года № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности», где говорится, что республиканская система мониторинга безопасности создается «в целях повышения уровня общественной безопасности путем использования современных информационно-коммуникационных технологий».
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В рамках чего на улицах Минска появятся новые камеры.
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