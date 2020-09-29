«Никаких платьев с глубоким декольте». Как одеться на собеседование, рассказывает эксперт

Источник материала: Tut.by

В Беларуси тысячи людей вынуждены менять место работы: кого-то уволили из-за гражданской позиции, кто-то сам решил расторгнуть отношения с работодателем, кто-то снял погоны. Наш эксперт по этикету Татьяна Гладкая рассказывает, как увеличить шансы перед другими соискателями и подготовить одежду для собеседования.



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— Конечно, есть работа, где одежда не столь важна, но сегодня мы поговорим о случаях, когда внешний вид все же имеет значение, а правильно подобранный гардероб может добавить баллов соискателю. Особое внимание дресс-коду нужно уделить, если вы кардинально меняете сферу деятельности, потому что правила, касающиеся внешнего вида в новой компании, могут стать неожиданностью.

Итак, как правильно одеться на собеседование? Ответ тут однозначный и единственно верный: одеваться нужно уместно.

Это значит, что нужно учесть политику компании и руководства в плане дресс-кода и оценить уровень статуса должности, которую мы хотим занять.

Иными словами, важно узнать, как одеваются конкретные специалисты в конкретной структуре.

Как это сделать? Во-первых, о принятом в коллективе дресс-коде можно спросить у рекрутера и НR-специалиста, с которым вы, скорее всего, будете общаться по телефону до собеседования в офисе. Конечно, вопрос должен звучать корректно. Не стоит спрашивать: «Что мне надеть на собеседование?». Подходящая формулировка: «Подскажите, пожалуйста, насколько свободный у вас дресс-код, какие есть нюансы».

Cпрашивать у рекрутера о правилах дресс-кода — это нормально. Таким образом вы показываете, что вас интересуют настроения в коллективе и вы готовы соблюдать правила, которые там установлены, а значит, хотите стать частью компании.

И, кстати, формулировка «есть ли у вас дресс-код» некорректна, потому что дресс-код есть всегда, когда есть одежда. Существуют лишь варианты и уровни формальности дресс-кода.

Еще подобрать уместный гардероб можно, посмотрев соцсети компании, ее сайт. Там особое внимание обращайте на фото рабочих моментов, но и отчет о корпоративе тоже даст понять насколько демократичны или консервативны взгляды руководства и сотрудников по вопросам внешнего вида.



Фото: pixabay.com

Если в компании работает друг или знакомый, то просто спросите у него, как одеваются сотрудники такого-то отдела или определенных должностей.

Во время собеседования действительно важно выглядеть как «свой парень». Ведь бывают случаи, и нередко, когда человека не берут на работу, просто потому что он не подходит что называется по духу, хотя его профессиональные качества соответствуют требованиям. Поэтому подходящий внешний вид — это всегда бонус, это шаг к тому чтобы стать своим, плюсик в карму.

Какие детали стоит уточнить: приветствуются ли татуировки или пирсинг, как в принципе относятся к неформальному образу, что предпочтительнее: строгий деловой костюм или свободная повседневная одежда для офиса, даже если это офис креативных дизайнеров.

Помните, что каким бы свободным ни был дресс-код на вашей будущей работе, офисный стиль не допускает демонстрации гендерных различий или преимуществ.

То есть в офис и на собеседование никогда не надевают вещи, в которых есть нотка пикантности. Под запретом прозрачные ткани, блузки и платья с глубоким декольте, слишком обтягивающая одежда. Юбка, платье или шорты не должны быть слишком короткими.

И, кстати, длина подола платья заканчивается там, где начинается разрез. То есть если на вас платье миди с разрезом до середины бедра — значит, на вас мини. Также стоит следить за тем, чтобы нижнее белье не просматривалось ни при каких обстоятельствах.

Чем откровеннее наряд, тем менее чистоплотными кажутся методы продвижения по карьерной лестнице.

Поэтому если вы понимаете, что на собеседование вполне уместно прийти в джинсах и свитере, то у этого свитера не должно быть широкой горловины, которая обнажает плечи или декольте, а значит, может и продемонстрировать шлейки бюстгальтера.

Вообще в офисном дресс-коде много нюансов, и строгость костюма зависит от должности и повода. Но есть и общие рекомендации, которые нужно учитывать:

Деловой повседневный офисный наряд не должен блестеть, поэтому на собеседование не надеваем одежду с пайетками, даже если речь о встрече артиста с продюсером. Это деловая встреча, а не концерт.

Длина макси, кстати, не самый подходящий вариант для офисного платья или юбки. Это скорее варианты для отдыха или праздника.

Не лучший выбор для рабочих переговоров — вещи с множеством молний, заклепок, бантиков, кожаных вставок, и прочих украшательств. Сдержанные формы и стиль — это и модно, и актуально для собеседования.

Это касается аксессуаров и обуви. Высокая шпилька, платформа в подносочной части, открытые носок или пятка — далеко не всегда уместны. В классическом варианте офисные туфли или ботинки — это закрытая обувь из неблестящего материала, на невысоком каблуке и без лишнего декора. Но если в компании, где вы хотите работать, ходят в кедах и кроссовках — отлично! Главное, знать, что так можно.

Также, отправляясь на собеседование, нужно отдать предпочтение натуральному макияжу и неброским украшениям. Но, конечно, всегда есть исключения. Иногда неординарный вид соискателя может сыграть в его пользу. Поэтому и нужно уточнять, как принято одеваться в той или иной компании.

Еще стоит учитывать, что далеко не всегда в образе будущего сотрудника приветствуются предметы религиозного культа и атрибутика, относящаяся к хобби или социальным и политическим убеждениям. Это значит, что кулон с изображением Девы Марии или значок какой-либо общественно-политической организации могут снизить шансы кандидата. Или, наоборот, увеличить их. Главное понимать, где будут рады определенным цветовым сочетаниям браслета, а где нет.



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Что касается волос, то традиционные правила строгого делового дресс-кода рекомендуют длинные локоны собирать в прическу (хвост, пучок), а волосы до плеч можно не собирать, достаточно хорошей укладки. Но, опять же, насколько строг дресс-код компании, соискатель способен оценить сам. Если на вашей будущей работе никакого внимания на синий цвет волос не обратят — отлично. Просто стоит это уточнить.

Быть и оставаться собой — хорошо. Это дает уверенность и комфорт. Менять полностью свой внешний вид ради собеседования, конечно, не стоит. Человеку, который впервые надел костюм-тройку, будет в нем катастрофически неудобно, а это дополнительный стресс и чувство неуверенности.

Но, отправляясь на собеседование, все же нужно научиться находить компромисс между рваными джинсами и брюками со стрелками.

А еще на собеседование стоит одеться так, будто вы уже получили желаемую должность.