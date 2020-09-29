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Беларусь заняла 122 место из 140 в рейтинге скорости мобильного интернета в мире
Источник материала: Tut.by
Международное исследовательское агентство Ookla
На первых трех позициях разместились Южная Корея (113,01 Мбит/с), Китай (111,26 Мбит/с) и ОАЭ (111,13 Мбит/с). А по соседству с нами расположились Парагвай (121 место) и Гана (123-е).
Средняя скорость соединения в нашей стране составляет 15,91 Мбит/с (средняя скорость в мире — 10,99 Мбит/с).
Что касается фиксированного интернета, то Беларусь прибавила два пункта и оказалось на 50 месте (средняя скорость — 70,84 Мбит/с). Здесь у нас в соседях Эстония (49 место, 71,21 Мбит/с) и Саудовская Аравия (51 место, 70,54 Мбит/с).
А на первых трех позициях расположились Сингапур (218,07 Мбит/с), Гонконг (205,69 Мбит/с) и Румыния (175,39 Мбит/с).
Стоит отметить, что согласно
Остальные страны работают по принципу конкуренции, и частоты 4G доступны всем операторам.
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Международное исследовательское агентство Ookla опубликовало рейтинг скорости мобильного интернета в мире за август 2020 года.
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