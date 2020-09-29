Беларусь заняла 122 место из 140 в рейтинге скорости мобильного интернета в мире

Источник материала: Tut.by

Международное исследовательское агентство Ookla опубликовало рейтинг скорости мобильного интернета в мире за август 2020 года. Беларусь в этом списке опустилась на два пункта — со 120 на 122 место из 140. При этом мы поднялись в рейтинге по скорости фиксированного интернета.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

На первых трех позициях разместились Южная Корея (113,01 Мбит/с), Китай (111,26 Мбит/с) и ОАЭ (111,13 Мбит/с). А по соседству с нами расположились Парагвай (121 место) и Гана (123-е).

Скриншот с сайта speedtest.net

Средняя скорость соединения в нашей стране составляет 15,91 Мбит/с (средняя скорость в мире — 10,99 Мбит/с).



Скриншот с сайта speedtest.net

Что касается фиксированного интернета, то Беларусь прибавила два пункта и оказалось на 50 месте (средняя скорость — 70,84 Мбит/с). Здесь у нас в соседях Эстония (49 место, 71,21 Мбит/с) и Саудовская Аравия (51 место, 70,54 Мбит/с).

Скриншот с сайта speedtest.net

А на первых трех позициях расположились Сингапур (218,07 Мбит/с), Гонконг (205,69 Мбит/с) и Румыния (175,39 Мбит/с).

Стоит отметить, что согласно отчету всемирной ассоциации мобильных операторов GSMA, только две страны в мире — Беларусь и Руанда — до сих пор сохраняют монополию в 4G (через инфраструктурного оператора). Также в документе упоминается и Мексика, но по факту в этой стране сеть 4G фактически не используется — оператор Red compartita очень небольшой, можно сказать, это микрооператор.

Остальные страны работают по принципу конкуренции, и частоты 4G доступны всем операторам.