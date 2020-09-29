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У министра информации Беларуси тяжелейшая схватка за «правду»

29.09.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр информации Игорь Луцкий сегодня заявил, что в Беларуси правда победила постправду, а тяжелейшая информационная схватка в синеокой – это репетиция внешних сил перед аналогичной информационной атакой.

Проблема в том, то министр, по приказам которого в Беларуси по надуманным и фейковым причинам заблокированы сотни сайтов, перепутал реальность: это властная постправда пытается скомпрометировать информационную реальность в стране, в том числе и с помощью самого министра.

"Правда сегодня является крайне важным и востребованным информационным продуктом, который продвигать на рынке массовой информации становится все сложнее… Скажу главное: правда в тяжелейшей схватке с постправдой выстояла и побеждает», - сказал сегодня министр.

«Тем не менее мы должны четко осознавать, что этот белорусский кейс, созданный нашими внешними и внутренними недоброжелателями, есть не что иное, как своего рода проба пера применительно к России, обкатка новой модели информационной войны", - заявил Луцкий.

По его словам, необходимо со всей серьезностью подойти к вопросу обеспечения общей информационной безопасности Союзного государства в медиасфере.

«Пришло время не мирно строить, а решительно защищаться и контратаковать», - заявил Луцкий.

"Мы готовы обсуждать вопросы формирования поля общей безопасности в сфере массовой информации, прежде всего в контексте отражения внешней информационной агрессии и медийной поддержки друг друга. У нас есть общие ценности, общее видение будущего, огромный культурно-исторический пласт. Все это мы обязаны защитить. Давайте разрушительной постправде эффективно противопоставим нашу общую созидательную правду", - заключил чиновник.

Короче, Russia Today forever… Вот такой у нас ватный министр.

Впрочем, Луцкий – не единственный солист сегодня на тему информационного вторжения в Союзное государство. Мелодию сегодня задал сам премьер РБ Роман Головченко.

"К сожалению, сегодня предпринимаются попытки пересмотра, ревизионизма, фальсификации истории и итогов (Второй мировой войны). Находятся желающие переделать и поделить современный мир по-новому, посеять взаимное недоверие, вражду, разобщить людей. Против Беларуси и России ведут яростные информационные атаки, нас, потомков героев-победителей, хотят заставить испытывать чувство вины, чуть ли не оправдываться за своих отцов и дедов, которые ценой собственной жизни обеспечили мир для человечества", - сетовал Головченко.

"Советский Союз обвиняют в развязывании Второй мировой войны, советские символы привязывают к нацистским, людям запрещают отмечать священный для них праздник под знаменами Великой Победы. Для чего это делается? Чтобы разрушить память, сломить внутренний стержень, а затем с помощью раздора и хаоса поставить, возможно, под внешнее управление наши страны", - сказал сыроватый премьер РБ.

 
 
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Министр информации Игорь Луцкий сегодня заявил, что в Беларуси правда победила постправду, а тяжелейшая информационная схватка в синеокой – это репетиция внешних...
 
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