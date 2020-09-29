"Гродно Азот" на грани остановки - 70 работников в знак протеста написали заявления об увольнении

Радио Свобода ». Около 70 работников «Гродно Азот» написали заявление на увольнение, но пока не передали их руководству. Если их уволят, на предприятии остановятся минимум два цеха, сообщает «».





Работники «Гродно Азот» таким образом выражают свой протест против ареста коллеги Игоря Рубцевича, которого задержали во время протестной акции в день инаугурации Лукашенко 23 сентября и наказали 5 сутками. А 30 сентября начнутся суд еще над 30 работниками этого завода, задержанными 25 августа.





Пока что заявления на увольнения написали в основном работники цеха «Аммиак-3», одного из основных производственных цехов «Азота», где всего работает 80 человек.





Цех «Аммиак-4» сейчас на плановом ремонте, но работы идут медленно и напоминают итальянскую забастовку. Работники отрабатывают свое время, не выходят работать в выходные, не остаются на «сверхурочные», как раньше. Это законно.





«Аммиак-3» и «Аммиак-4» — одни из основных производственных цехов «Азота», с которыми тесно связаны еще два цеха — «Карбамид-3» и «Карбамид-4». Если тех, кто написал заявления, действительно уволят, то с такой нехваткой кадров цех «Аммиак-3» не сможет работать. Он требует контроля 24 часа в сутки.



