|
"Гродно Азот" на грани остановки - 70 работников в знак протеста написали заявления об увольнении
Источник материала: Партизан
Они протестуют против арестов коллег.
Гродно Азот" на грани остановки - 70 работников в знак протеста написали заявления об увольнении" title=""Гродно Азот" на грани остановки - 70 работников в знак протеста написали заявления об увольнении" />
Около 70 работников «Гродно Азот» написали заявление на увольнение, но пока не передали их руководству. Если их уволят, на предприятии остановятся минимум два цеха, сообщает «
Работники «Гродно Азот» таким образом выражают свой протест против ареста коллеги Игоря Рубцевича, которого задержали во время протестной акции в день инаугурации Лукашенко 23 сентября и наказали 5 сутками. А 30 сентября начнутся суд еще над 30 работниками этого завода, задержанными 25 августа.
Пока что заявления на увольнения написали в основном работники цеха «Аммиак-3», одного из основных производственных цехов «Азота», где всего работает 80 человек.
Цех «Аммиак-4» сейчас на плановом ремонте, но работы идут медленно и напоминают итальянскую забастовку. Работники отрабатывают свое время, не выходят работать в выходные, не остаются на «сверхурочные», как раньше. Это законно.
«Аммиак-3» и «Аммиак-4» — одни из основных производственных цехов «Азота», с которыми тесно связаны еще два цеха — «Карбамид-3» и «Карбамид-4». Если тех, кто написал заявления, действительно уволят, то с такой нехваткой кадров цех «Аммиак-3» не сможет работать. Он требует контроля 24 часа в сутки.
Как пояснил председатель Независимого профсоюза "Гродно Азот" Андрей Ханевич., готовых специалистов в этой области очень мало. Чтобы подготовить такого специалиста, нужно полгода.
На всем предприятии работает около 7 тысяч человек (если не учитывать входящее в состав гиганта «Химволокно»). Из них примерно полторы тысячи сменного персонала.
"Это люди, которые именно зарабатывают деньги. Их не будет - и цеха стоят. Их не подменишь. Это люди, которые выпускают продукцию", - объясняет Ханевич.
Насколько опасна реакция азотовцев?
Лидер стацкома "Гродно Азот" Юрий Равовой объясняет, что азотовцы не планируют останавливать «Гродно Азот» экстренно и опасно. Они хотят прежде всего прекратить давление на коллег и начальника цеха, который их поддерживает.
"Никаких угроз экологии и оборудованию нет", - уверяет лидер забастовки.
"Мы сами живем в этом городе, у нас здесь живут родственники. Подумайте, можем ли мы рисковать их безопасностью. Конечно, нет. Здесь работают подготовленные специалисты. Речь идет только о согласованном прекращении работы завода", - говорит еще один из работников завода.
Юрий Равовой убежден, что если сотрудники будут настроены на протест решительно, это приведет к безопасной остановке цеха «Аммиак-3» в течение месяца. Ведь такой приказ отдаст само руководство.
Что происходило на "Гродно Азоте" после выборов?
Работники крупнейшего химического предприятия "Гродно Азот" одними из первых заявили о желании бастовать. Их требования - отставка Александра Лукашенко, новые выборы, освобождение политзаключенных и прекращение насилия. К ним на переговоры приезжало руководство города, а потом и новый председатель облисполкома Владимир Караник.
Руководство предприятия не позволило работникам бастовать. Лидер забастовки Юрий Равовой из целей безопасности уехал в Польшу. Известно, что несколько работников уволились "по соглашению сторон".
Работники "Гродно Азот" продолжают участвовать в уличных акциях. Максимум их вместе выходило около тысячи человек в самом начале протестов. Руководство запретило им выносить за пределы завода рабочую форму.
"Гродно Азот" нельзя остановить мгновенно вследствие сложных технологических процессов. Это очень опасно. Остановить его можно постепенно, примерно в течение месяца. Потом его точно также долго надо запускать.
Несколько раз за последний месяц внезапно ломалось оборудование в цехах "Аммиак-3" (который летом был на плановом ежегодном ремонте) и "Аммиак-4". Несколько раз над "Азотом" кто-то вывешивал бело-красно-белые флаги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они протестуют против арестов коллег.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)