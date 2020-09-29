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PandaDoc открывает компанию в Украине. Уже переехали 60 человек

29.09.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо рассказал в интервью dou.ua о ситуации в компании после ареста четырёх сотрудников, в том числе об открытии офиса в Украине.

PandaDoc открывает компанию в Украине. Уже переехали 60 человек
— Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов. Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов.

У Украины есть несколько плюсов. Первое — это местный рынок талантов. Второе — то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать. И четвёртое — налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси.

Для любого международного бизнеса лучше иметь прозрачные условия его ведения, чтобы все было четко, честно и понятно. Ту систему, которая стандартная в Украине, мы и будем использовать. Все же так работают в Украине.

— Ты имеешь в виду, что вы будете в Украине оформлять сотрудников как ФОП (физическое лицо предприниматель)?

— Мы за ту систему, которая является наиболее прозрачной, четкой и понятной и при этом позволяет вести бизнес конкурентоспособным образом. Например, резиденты Парка высоких технологий делают отчисления в Фонд социальной защиты населения по средней зарплате в Беларуси. Собственно, это основной бонус ПВТ, не подоходный налог и все остальные вещи. Потому что у нас в компании средняя зарплата во много раз больше, чем средняя зарплата по стране. А если у человека зарплата 4 тысячи долларов и нужно сверху еще заплатить 40% ФСЗ, ты уже начинаешь приближаться к американским или европейским зарплатам. Когда зарплата 4 тысячи долларов и ты делаешь отчисления от 500 долларов, средней по стране, то математика совсем другая. К тому же большинство айтишников не пользуется государственной медициной, они пользуются частной и так далее.

— Сталкиваетесь ли вы с какими-то сложностями, открывая офис в Украине?

- У нас есть одна проблема, которую нужно решать в Украине. Большинство белорусских компаний переезжает сюда и выбирает такой же способ с ФОП, как и большинство украинских компаний. При этом получить вид на жительство таким способом белорусскому программисту не получается. Потому что он должен быть официально трудоустроен. Через ФОП вид на жительство получить нельзя. И уже через 90 дней нужно выезжать из страны.

И поэтому компании сталкиваются со следующим. Допустим, тебе нужно 10 программистов. Ты можешь привезти 10 белорусов, но тогда их надо официально трудоустраивать. Сразу расходная часть увеличивается на 50%. А можешь нанять 10 украинцев через ФОП. И тогда не увеличивается. Получается, что перевозить офисы из Беларуси на текущий момент не п ставляется возможным по схеме ФОП.

Мы не можем перевезти белорусов и нанять их как ФОП. А нанимать в штат их невыгодно с точки зрения налоговой нагрузки. Тогда условия в той же Латвии получаются лучше. Пока у тех, кто переехал из Минска, 90 дней еще не истекли, и мы как-то пытаемся решить этот вопрос. И ваша страна сильно помогает. Много людей подключилось. Думаю, решение будет найдено. Считаю, что эта проблема релевантна не только для нашей компании, но и для всех белорусских компаний, которые переезжают. И чем более прозрачно и честно все это можно будет сделать, тем лучше.

Фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. 

2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.

4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:

директора Дмитрия Рабцевича;
менеджера по продукту Виктора Кувшинова;
бухгалтера Юлии Шардыко;
HR Владислава Михолапа.
По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.11 сентября сотрудникам компании было предъявлено обвинение, но уже по другой статье: не хищение из бюджета, а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трёх до десяти лет.Уголовное преследование Микита Микадо и Сергей Борисюк связывают с проектом помощи силовикам. 15 сентября Микита объявил, что приостановил проект помощи. Инициативу подхватил CEO DeepDee Ярослав Лихачевский.
 
Теги: Минск
 
 
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Сооснователь PandaDoc Микита Микадо рассказал в интервью dou.ua о ситуации в компании после ареста четырёх сотрудников, в том числе об открытии офиса в Украине.
 
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