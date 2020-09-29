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"Клином красных бей белых!" "Витебск" представил новую форму с необычным дизайном

29.09.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Витебск" презентовал новую форму, дизайн которой разработан в стилистике идей супрематизма и художников витебской школы. В обновке северяне планируют появиться уже в ближайшее воскресенье, 4 октября, когда проведут выездной матч 1/8 финала Кубка Беларуси с "Энергетиком"-БГУ.





Коллаборация спорта и искусства посвящена трем важным юбилеям 2020 года: 100-летию художественного объединения УНОВИС, 60-летию футбольного клуба "Витебск" и 130-летию выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого, входившего в состав витебского УНОВИСа.

Уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, стал возможен благодаря партнерству Центра белорусско-еврейского культурного наследия и компании "Ничего Обычного" при поддержке Музея истории ВНХУ и футбольного клуба "Витебск". Комплекты формы переданы в дар клубу.

Комплект представляет собой адаптацию и художественное переосмысление знаменитой работы Эль Лисицкого "Клином красным бей белых!", впервые опубликованной в 1920 году в Витебске. Самый известный вариант этой работы — на черном фоне, так выглядит форма вратарей. Первый вариант этой работы был в синем цвете, и этот цвет определен для формы остальных игроков команды и перекликается с фирменным цветом клуба, — говорится в сообщении на странице "Витебска" ВКонтакте.
 
Теги: Витебск
 
 
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"Витебск" презентовал новую форму, дизайн которой разработан в стилистике идей супрематизма и художников витебской школы. В обновке северяне планируют появиться...
 
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