"Клином красных бей белых!" "Витебск" представил новую форму с необычным дизайном

















Коллаборация спорта и искусства посвящена трем важным юбилеям 2020 года: 100-летию художественного объединения УНОВИС, 60-летию футбольного клуба "Витебск" и 130-летию выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого, входившего в состав витебского УНОВИСа.





Уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, стал возможен благодаря партнерству Центра белорусско-еврейского культурного наследия и компании "Ничего Обычного" при поддержке Музея истории ВНХУ и футбольного клуба "Витебск". Комплекты формы переданы в дар клубу.





Комплект представляет собой адаптацию и художественное переосмысление знаменитой работы Эль Лисицкого "Клином красным бей белых!", впервые опубликованной в 1920 году в Витебске. Самый известный вариант этой работы — на черном фоне, так выглядит форма вратарей. Первый вариант этой работы был в синем цвете, и этот цвет определен для формы остальных игроков команды и перекликается с фирменным цветом клуба, — говорится в сообщении на странице "Витебска" ВКонтакте.



