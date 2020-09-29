ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карбалевич: Макрон примеряет на себя роль главного европейского политика, поэтому белорусский вопрос для него важен

29.09.2020 16:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Владимир Путин пообещал западным политикам разобраться с кризисом в Беларуси, заявил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Макрон примеряет на себя роль главного европейского политика, поэтому белорусский вопрос для него важен
– Сегодня Макрон пообещал Тихановской помочь в организации переговоров под эгидой ОБСЕ по разрешению политического кризиса в Беларуси. Насколько реальной выглядит такая перспектива?  

– Эта перспектива выглядит совершенно нереальной. По одной простой причине: белорусские власти не собираются вступать ни в какие переговоры ни с кем – особенно с Тихановской и с протестующим народом. 

Они не признают в народе политического субъекта, с которым можно было бы вести диалог.

– Ранее Путин предостерег Запад от внешнего вмешательства в дела Беларуси. А теперь некоторые СМИ пишут, что Макрон чуть ли не согласовывал свою позицию с Кремлем. Как думаете, какие на самом деле отношения между ними по белорусскому вопросу?

– Думаю, дискуссия шла примерно в таком стиле. Западные политики (прежде всего Макрон и Меркель) сказали: в Беларуси после выборов ненормальная ситуация, нужно что-то делать. На что Путин ответил: это не ваша, а наша сфера влияния, поэтому не лезьте сюда, мы сами разберемся.  

На что Макрон и Меркель сказали: хорошо, мы не возражаем, что это ваша сфера влияния, но так разберитесь, чтобы мир не видел гражданскую войну в Беларуси, стрельбу на улицах.

Видимо, Путин пообещал им разобраться, что и пытается сделать, как он это понимает с учетом своих интересов. 

Такая попытка была предпринята в Сочи, где президент России с одной стороны продемонстрировал главе Беларуси поддержку, а с другой – предложил механизм медленного, постепенного ухода Лукашенко из власти.

– Какой может быть реакция Кремля на встречу Макрона с Тихановской?

– Стандартно негативной. Путин сегодня уже заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Беларусь после президентских выборов.

– Макрон неделю назад выступил по белорусскому вопросу в ООН, затем заявил, что Лукашенко должен уйти, сегодня встретился в Вильнюсе с Тихановской. Почему президент Франции вообще активизировался на белорусском направлении и занимается нашей страной?

– Макрон сегодня претендует на то, чтобы быть главным европейским политиком. Меркель, другой европейский тяжеловес, заявила о скором уходе на пенсию. А кто тогда остается? Остается Макрон, который сейчас и примеряет на себя роль главного европейского политика.

А коль так – значит, он должен заниматься не только проблемами Франции и Евросоюза, но и проблемами на периферии ЕС.

С другой стороны, Франция – страна, для которой демократические ценности очень важны. А белорусский вопрос – это вопрос демократии.

От редакции. В момент подготовки материала стала азвеастна предварительная реакция Кремля: встречу Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков:

"Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. Это право и президента Франции, и гражданки Беларуси. Мы уважаем право и его, и ее", - заявил Песков.

Кстати, на следующей неделе с Тихановской планирует встретиться Меркель. В Кремле будущую встречу прокомментируют также невнятно?
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин пообещал западным политикам разобраться с кризисом в Беларуси, заявил «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Белагро» привезли картофелесортировальную машину с машинным зрением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика