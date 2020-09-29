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Развитие сотрудничества: Лукашенко и Путин направили обращения к участникам Форума регионов Беларуси и России

29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К участникам VII Форума регионов Беларуси и России обратились президенты стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. Мероприятие проходит под патронатом глав союзных государств. Из-за пандемии делегаты общаются по видеосвязи. Но даже в таком формате форум остается эффективной площадкой для поиска новых партнеров, рассказывает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Из-за пандемии форум регионов в этом году проходит дистанционно, президенты тоже воспользовались новыми технологиями и обратились к участникам онлайн. На форуме обсуждают вопросы экономики и сотрудничества в самых разных сферах. Но главная тема – 75-летие Великой Победы.

«Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов. Поэтому исключительно важно, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне. Мы вместе должны активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», – заявил президент Беларуси.

Участников форума услышат правительства обеих стран, уверен Александр Лукашенко. То, что отношения Беларуси и России предопределены исторически, подтвердил и президент РФ.

«Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре и имеют под собой прочный фундамент. Ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», – отметил Владимир Путин.

Возвращаясь к теме общей героической истории, президенты констатировали, как важно сегодня сохранить историческую память о великой войне и еще воспитывать молодежь в духе патриотизма. После президентов к участникам форума обратились также белорусский премьер-министр Роман Головченко и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. По видеосвязи она увидела в минском зале ветеранов и поблагодарила их за вклад в победу над нацизмом.

Александр Лукашенко также поблагодарил российских коллег за инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.



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VII форум регионов Беларуси и России из-за пандемии проходит по видеосвязи. Но даже в таком формате он остается эффективной площадкой для поиска новых партнеров.
 
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