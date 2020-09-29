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Развитие сотрудничества: Лукашенко и Путин направили обращения к участникам Форума регионов Беларуси и России
29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К участникам VII Форума регионов Беларуси и России обратились президенты стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. Мероприятие проходит под патронатом глав союзных государств. Из-за пандемии делегаты общаются по видеосвязи. Но даже в таком формате форум остается эффективной площадкой для поиска новых партнеров, рассказывает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
Участников форума услышат правительства обеих стран, уверен Александр Лукашенко. То, что отношения Беларуси и России предопределены исторически, подтвердил и президент РФ.
Возвращаясь к теме общей героической истории, президенты констатировали, как важно сегодня сохранить историческую память о великой войне и еще воспитывать молодежь в духе патриотизма. После президентов к участникам форума обратились также белорусский премьер-министр Роман Головченко и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. По видеосвязи она увидела в минском зале ветеранов и поблагодарила их за вклад в победу над нацизмом.
Александр Лукашенко также поблагодарил российских коллег за инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.
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Развитие сотрудничества: Лукашенко и Путин направили обращения к участникам Форума регионов Беларуси и России
VII форум регионов Беларуси и России из-за пандемии проходит по видеосвязи. Но даже в таком формате он остается эффективной площадкой для поиска новых партнеров.
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