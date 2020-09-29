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Удивление. На фото сравнили RTX 3090 и Xbox Series X
Источник материала: Onliner
Забавный фотофакт опубликовал журналист ресурса The Verge. Он поставил рядом флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 3090 и игровую приставку Microsoft Xbox Series X. Оказалось, что по своим габаритам они сопоставимы: графический ускоритель чуть выше (или длиннее), чем консоль, но немного тоньше и уже.
Из этого можно сделать вывод, что далеко не каждый корпус сможет вместить дорогостоящий монстр от NVIDIA, но все зависит от того, как плотно «упакован» ваш компьютер. Хотя с учетом рекомендованной цены на RTX 3090 — $1500, — вряд ли это станет проблемой для заядлого геймера.
Для справки, версия Founders Edition имеет длину 313 мм, ширину 138 мм и занимает три слота. В стандартной конфигурации RTX 3090 оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X.
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1860 МГц, 1408sp, частота памяти 3500 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1354 МГц, Turbo-частота 1468 МГц, частота памяти 1752 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, базовая частота 1350 МГц, Turbo-частота 1755 МГц, 4352sp, частота памяти 3500 МГц, 352 бит, доп. питание: 6+8+8 pin, 2.5 слота, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
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Забавный фотофакт опубликовал журналист ресурса The Verge. Он поставил рядом флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 3090 и игровую приставку Microsoft Xbox Series X. Оказалось, что по своим...
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