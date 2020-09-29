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Удивление. На фото сравнили RTX 3090 и Xbox Series X

29.09.2020 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Забавный фотофакт опубликовал журналист ресурса The Verge. Он поставил рядом флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 3090 и игровую приставку Microsoft Xbox Series X. Оказалось, что по своим габаритам они сопоставимы: графический ускоритель чуть выше (или длиннее), чем консоль, но немного тоньше и уже.

Из этого можно сделать вывод, что далеко не каждый корпус сможет вместить дорогостоящий монстр от NVIDIA, но все зависит от того, как плотно «упакован» ваш компьютер. Хотя с учетом рекомендованной цены на RTX 3090 — $1500, — вряд ли это станет проблемой для заядлого геймера.

Для справки, версия Founders Edition имеет длину 313 мм, ширину 138 мм и занимает три слота. В стандартной конфигурации RTX 3090 оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X.

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Забавный фотофакт опубликовал журналист ресурса The Verge. Он поставил рядом флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 3090 и игровую приставку Microsoft Xbox Series X. Оказалось, что по своим...
 
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