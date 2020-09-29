Удивление. На фото сравнили RTX 3090 и Xbox Series X

Источник материала: Onliner

Забавный фотофакт опубликовал журналист ресурса The Verge. Он поставил рядом флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 3090 и игровую приставку Microsoft Xbox Series X. Оказалось, что по своим габаритам они сопоставимы: графический ускоритель чуть выше (или длиннее), чем консоль, но немного тоньше и уже.

Из этого можно сделать вывод, что далеко не каждый корпус сможет вместить дорогостоящий монстр от NVIDIA, но все зависит от того, как плотно «упакован» ваш компьютер. Хотя с учетом рекомендованной цены на RTX 3090 — $1500, — вряд ли это станет проблемой для заядлого геймера.

my RTX 3090 arrived. It’s an absolute unit pic.twitter.com/yQIJgMDit3 — Tom Warren (@tomwarren) September 29, 2020

Для справки, версия Founders Edition имеет длину 313 мм, ширину 138 мм и занимает три слота. В стандартной конфигурации RTX 3090 оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X.