«Мы пытаемся привести в чувства сонных людей». Группа «Молчат дома» выпустила клип, который сняла режиссер «Хрусталя»

Источник материала: Onliner

Группа «Молчат дома» выпустили клип на сингл «Не смешно», где музыканты пытаются пробудить и вырвать из транса людей вокруг, но засыпают сами. Автором ролика выступила Дарья Жук, режиссер фильма «Хрусталь». Видео снимали в Минске одной шестнадцатичасовой сменой.

Участники группы в ярко-желтых защитных костюмах плывут по ночному городу в трамвае. Их окружают спящие пассажиры, которые не могут самостоятельно передвигаться. Спят не только пассажиры в трамвае, но и все жители города. Музыканты управляют людьми будто марионетками, загоняя их в темный зал, они пытаются пробудить их своей песней. Но их энергии мало, чтобы глаза открыли все — из сонного плена удается выйти только одной девушке, которая пытается сорвать декорации и оголить сущность этого абсурда.

— Мы олицетворяем отчаявшихся спасателей, что ли. Пытаемся привести в чувства сонных, пребывающих в трансе людей. Мы управляем ими как марионетками, напоминая, что такое движение. В конце мы просто отдали всю свою энергию людям в попытках их разбудить и уснули сами, — рассказывают участники группы «Молчат дома».

Режиссер клипа Дарья Жук подчеркивает, что сюжет ролика открыт к разным интерпретациям и нет правильных ответов на вопросы, которые возникают после просмотра.

— Менеджер группы Дима Хламов, которого я уже знаю по его другим успешным проектам, предложил мне сотрудничать с «Молчат дома» больше года назад, — рассказывает Дарья. — Мы давно хотели с Димой поработать вместе и сделать что-то особенное, но сильно мешало мое плотное расписание. Я очень благодарна группе, которая терпеливо ждала меня первые полгода, пока я была на другом проекте. За это время я стала настоящим фанатом их творчества, и вторые полгода уже ждала я, когда утихнет пандемия и будет возможно броситься в омут съемок в Минске.

С первых прослушиваний «Не смешно» в начале июля мне стало понятно, что она очень точно отражает дух нашего времени (с тех пор сингл стал только релевантнее, к сожалению). Я представила наше постпандемическое белорусское общество, которое просыпается после долгого сна под эту песню, и пришли вот такие сомнабулические образы, которые в процессе коллаборации с группой, оператором, художником и хореографом усложнились и развились. Я очень надеялась схватить ощущение текущих событий и переработать его в универсальные поэтические образы, передать ощущение некоего абсурда, происходящего и в Беларуси, и в других странах, и сделать мир понятным фанатам со всего мира.

Это моя первая работа в Минске после «Хрусталя», и мы снова оказались на площадке со многими из моей прекрасной «хрустальной» киносемьи. Главную роль в клипе сыграла прекрасная Алина Насибуллина, мой главный талисман.

Практически весь клип мы сняли за одну очень длинную ночную смену, передвигаясь со скоростью света по разным локациям. Это все был один большой эксперимент. Было интересно смешать разношерстные элементы вместе — нетанцующая массовка с профессиональными танцорами, члены группы как герои сказочной истории — и в общем пройтись по грани абсурда, в которой остались элементы реализма. Никогда не забуду, как парень, который снимался в массовке, осознал, что он снимается в клипе для «Молчат дома». Он искренне прыгал от счастья, кричал, что это новость недели, и, кстати, в конце концов очень хорошо сыграл спящего в кадре.

Сингл «Не смешно» войдет в третий студийный альбом группы «Молчат дома». Презентации альбома «Монумент» состоятся в Москве (26 ноября, КЗ «Известия Hall»), Санкт-Петербурге (28 ноября, КЗ «Aurora Concert Hall») и в Минске (5 декабря, Hide).

Подробную историю группы «Молчат дома» можно прочитать вот здесь .