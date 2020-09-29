МИД: Беларусь ввела санкции в отношении должностных лиц Латвии, Литвы и Эстонии

Беларусь ввела санкции в отношении должностных лиц Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом БелаПАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.





«Ввели аналогичные санкционные списки с запретом на въезд в Беларусь. В списках более 100 человек по каждой из стран», — сказал он.

По словам Глаза, фамилии тех, в отношении кого введены санкции, белорусская сторона разглашать не будет.

31 августа Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским должностным лицам. В санкционный список помимо Александра Лукашенко были включены: помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместители Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан, глава ЦИК Лидия Ермошина и члены ЦИК Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плышевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, председатель КГБ Валерий Вакульчик (3 сентября назначен госсекретарем Совета безопасности), председатель Комитета госконтроля Иван Тертель (3 сентября назначен главой КГБ), председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрей Смаль, генеральный прокурор Александр Конюк (9 сентября отправлен в отставку), глава МВД Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко и Юрий Назаренко, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, заместитель начальника департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблыко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков (3 сентября отправлен в отставку, откомандирован в Минобороны).

25 сентября Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении еще 101 должностного лица Беларуси. В обновленные списки попали, в частности, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и ее муж, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель генпрокурора Алексей Стук, председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, первый вице-премьер Анатолий Сивак.

В список также вошли первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Игорь Бурмистров, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, помощник командующего внутренними войсками МВД по финансовому обеспечению Андрей Загорский, заместитель начальника департамента исполнения наказаний МВД Владислав Мандрик и другие представители МВД.

Под санкции попали судьи Конституционного и Верховного судов, члены Центризбиркома.