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Российская разведка заявила, что к протестам в Беларуси причастны ЦРУ и Пентагон
Источник материала: Навiны
Российские спецслужбы располагают данными об участии инструкторов ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Беларуси. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает
По словам Нарышкина, США используют наиболее нечистоплотные методы, чтобы раскачать ситуацию в Беларуси. В частности, заявил он, Вашингтон пытается втянуть в антиправительственные акции католические общины.
Кроме того, сказал Нарышкин, Госдепартамент США развернул работу по подключению экстремистских элементов и радикальных националистов.
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Российские спецслужбы располагают данными об участии инструкторов ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Беларуси.
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