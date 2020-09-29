Российская разведка заявила, что к протестам в Беларуси причастны ЦРУ и Пентагон

Российские спецслужбы располагают данными об участии инструкторов ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Беларуси. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает «Московский комсомолец» .



Фото Svklimkin / wikimedia

По словам Нарышкина, США используют наиболее нечистоплотные методы, чтобы раскачать ситуацию в Беларуси. В частности, заявил он, Вашингтон пытается втянуть в антиправительственные акции католические общины.

Кроме того, сказал Нарышкин, Госдепартамент США развернул работу по подключению экстремистских элементов и радикальных националистов.