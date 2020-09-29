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Журналистку Елену Довнар арестовали на 15 суток и оштрафовали
Источник материала: Навiны
Журналистка Елена Довнар, задержанная 26 сентября на женском марше в Минске, наказана 15 сутками ареста и оштрафована, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Административный процесс в суде Октябрьского района Минска вел Александр Руденко. В отношении журналистки было составлено два протокола: за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица (23.4 КоАП).
Суд признал Довнар виновной и наказал арестом на 15 суток и штрафом в 50 базовых величин (1350 рублей).
Всего, по данным БАЖ и правозащитников, на акции было задержано девять журналисток. Задержали, а затем освободили Марию Войтович, Юлию Мотузову (обе — «Еврорадио»), Екатерину Карпицкую («Наша Ніва») и Александру Эльбаум (tut.by).
Корреспондент «Белсата»
Анастасия Ольшанская (российское сетевое издание «МБХ Медиа») была оштрафована на пять базовых величин (135 рублей). Шеф-редактор интернет-журнала 34travel.me Юлия Миронова получила 25 базовых величин штрафа (675 рублей), ее коллега из журнала 34mag.net Мария Пархимчик арестована на 13 суток.
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Журналистка Елена Довнар, задержанная 26 сентября на женском марше в Минске, наказана 15 сутками ареста и оштрафована, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
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