Журналистку Елену Довнар арестовали на 15 суток и оштрафовали

Журналистка Елена Довнар, задержанная 26 сентября на женском марше в Минске, наказана 15 сутками ареста и оштрафована, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Источник: baj.by

Административный процесс в суде Октябрьского района Минска вел Александр Руденко. В отношении журналистки было составлено два протокола: за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица (23.4 КоАП).

Суд признал Довнар виновной и наказал арестом на 15 суток и штрафом в 50 базовых величин (1350 рублей).

Всего, по данным БАЖ и правозащитников, на акции было задержано девять журналисток. Задержали, а затем освободили Марию Войтович, Юлию Мотузову (обе — «Еврорадио»), Екатерину Карпицкую («Наша Ніва») и Александру Эльбаум (tut.by).

Корреспондент «Белсата» Мария Гриц , у которой есть полуторагодовалая дочь, оштрафована на 20 базовых величин (540 рублей). Она находилась на акции как участница.

Анастасия Ольшанская (российское сетевое издание «МБХ Медиа») была оштрафована на пять базовых величин (135 рублей). Шеф-редактор интернет-журнала 34travel.me Юлия Миронова получила 25 базовых величин штрафа (675 рублей), ее коллега из журнала 34mag.net Мария Пархимчик арестована на 13 суток.