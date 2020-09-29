Супруга блогера Эдуарда Пальчиса заявила о его исчезновении

Супруга общественного и политического активиста, блогера Эдуарда Пальчиса Виктория заявила о его исчезновении.





«Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соцсетях, — написала она на своей странице в "Фейсбуке". — Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы».

«В воскресенье, 27 сентября, он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что "режим тишины" с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», — отметила супруга блогера.

Виктория Пальчис требует от правоохранительных органов, в случае если ее муж задержан, срочно оповестить об этом его адвоката.

Стоит отметить, что Эдуард Пальчис входит в состав Национального забастовочного комитета, который был создан для поддержки рабочих, объявивших забастовку после президентских выборов в Беларуси.