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Супруга блогера Эдуарда Пальчиса заявила о его исчезновении

29.09.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Супруга общественного и политического активиста, блогера Эдуарда Пальчиса Виктория заявила о его исчезновении.

Супруга блогера Эдуарда Пальчиса заявила о его исчезновении

«Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соцсетях, — написала она на своей странице в "Фейсбуке". — Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы».

«В воскресенье, 27 сентября, он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что "режим тишины" с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», — отметила супруга блогера.

Виктория Пальчис требует от правоохранительных органов, в случае если ее муж задержан, срочно оповестить об этом его адвоката.

Стоит отметить, что Эдуард Пальчис входит в состав Национального забастовочного комитета, который был создан для поддержки рабочих, объявивших забастовку после президентских выборов в Беларуси.

 
 
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Супруга общественного и политического активиста, блогера Эдуарда Пальчиса Виктория заявила о его исчезновении.
 
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