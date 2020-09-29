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Юшков: белорусы не могут дать гарантии загрузки российских портов

29.09.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это возможно, если будет загрузка": эксперт о транзите нефти через порты РФ

Политическое решение о том, что Беларусь сможет поставлять через порты РФ порядка 4-6 млн тонн нефтепродуктов , по всей видимости, есть, но много вопросов возникает в связи с тем, как это может быть реализовано технически. Так собеседник Sputnik отреагировал на недавнее заявление министра энергетики России Александра Новака о возможности поставок соответствующего объема нефтепродуктов через российские порты. 

© Sputnik / Константин Чалабов
Беларусь может перебрасывать 3-4 млн тонн нефтепродуктов через порты России

"Если Беларусь перекидывает на Россию 4-6 млн тонн, это можно сделать несколькими вариантами. Можно железной дорогой. Но это уже довольно большие объемы. Но именно на железнодорожный вариант намекает то, что Новак сказал о нескольких портах – Усть-Луге, Приморске и портах Санкт-Петербурга, потому что туда, и туда, и туда можно только по железной дороге доставить", ― сказал Юшков.

Второй вариант перевода транзита на российское направление ―  это перепрофилировать одну из веток нефтепровода "Дружба", "поскольку он недозагружен, можно из одной нитки сделать нефтепродуктопровод и тоже вывезти в российские порты", сказал Юшков.

И третий вариант  ― это построить новый нефтепровод по оптимальному маршруту и вывести его, например, в Усть-Лугу, где уже есть один терминал, и можно при необходимости построить еще один совместный, добавил собеседник.

"Но все, что касается второго и третьего варианта ― по трубам, это возможно, если вы даете гарантию загрузки на много лет вперед, то есть гарантируете, что много лет будете использовать этот нефтепродуктопровод, и его строительство и модернизация окупятся. Вот этой гарантии в современных условиях белорусы дать не могут", ―  рассуждает эксперт.

По словам эксперта, белорусская сторона не дает гарантий загрузки, потому что Россия не дает им послаблений по налоговому маневру. "Нет послаблений ― нет трубы, одно за другое цепляется", отметил Юшков.

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Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассуждает, какими способами можно доставлять белорусские нефтепродукты до...
 
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