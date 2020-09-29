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Служба внешней разведки РФ заявила о причастности США к ситуации в Беларуси

29.09.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными о причастности США к раскачиванию ситуации в Беларуси и о готовящейся масштабной провокации, об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси", - заявил Нарышкин.

По его словам, в работе с белорусской оппозицией американцы пытаются повысить активность радикальных националистов. "Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", - подчеркнул он.

По данным Службы внешней разведки РФ, белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона.

Резонансная провокация

В СВР есть сведения о подготовке резонансной провокации в Беларуси. "По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ", - пояснил Нарышкин.

Организаторы провокации рассчитывают на проявление антиправительственных настроений среди католиков и пытаются подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах. Кроме того, католиков пытаются столкнуть с православными верующими.

"По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - рассказал глава Службы внешней разведки.

По его словам, до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".

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Теги: Минск
 
 
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