Двое жителей Молодечно осуждены на три года за драку, в ходе которой ОМОН достал пистолет

Источник материала: Ежедневник

Суд Молодечненского района 29 сентября вынес приговор двум жителям райцентра Павлу Пескову и Владиславу Евстегнееву за сопротивление сотрудникам ОМОНа в ходе потасовки на акции 19 июня.

29 сентября Молодечненский районный суд приговорил двух человек из Молодечно Павла Пескова и Владислава Евстягнева, которых судили по ч. 2 ст. 363 УК РФ за оказание сопротивления сотрудникам ОМОНа с применением насилия во время драки с сотрудниками службы безопасности на митинге 19 июня, когда ОМОН вытащил пистолет. Судья Виктория Полящук признала их обоих виновными и приговорила к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима, а Владислава Евстагнева - к трем годам лишения свободы. Прокурор Сергей Габрукович просил судью о таком наказании для жителей Молодечно, пишет spring96.org .

25-летний Владислав Евстагнеев был задержан в зале суда сразу после оглашения приговора. 31-летний Павел Песков изменил меру пресечения на домашний арест еще в задержании 18 сентября. Эти 11 дней будут засчитаны в 3,3 года тюремного заключения.

Суд постановил, что Павел Песков и Владислав Евстягнев оказали сопротивление сотрудникам Минского ОМОНа Вячеславу Яковенко и Евгению Баранову соответственно, совершив преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 363 ГК. Суд установил, что в ходе действий Молодечненского ОМОНа получили телесные повреждения: повреждения формы и травмы в виде царапин на коленях и локтях, которые не повлекли за собой кратковременных нарушений здоровья и значительной инвалидности. В предпоследний день процесса судебно-медицинский эксперт Михаил СкабейОсматривавший пострадавших ОМОН и давший заключение об их травмах, он сообщил, что Яковенко зафиксировал с нуля на левом колене от 2 см до 1,5 см, но фотофиксация повреждений была сделана - « Предусмотрено распоряжением МВД ».

В суде Владимир Евстагнеев признал себя виновным полностью, а Павел Песков - частично. Евстагнеев объяснил свои действия тем, что ввязался в драку через женский крик возле полицейского автобуса. Он думал, что женщине больно. Затем он подбежал к ОМОНу и «схватил его за руку» , после чего в результате давления толпы и того, что Евстегнеев подвернул ногу, упал вместе с ОМОНом:

«Я держался за ОМОН, чтобы при падении не удариться о плитку».

Павел Песков сообщил суду, что слышал на улице крики «Спасите, помогите!». и увидел драку, в которой « омоновец давил на человека», после чего он вмешался. По его словам, он хотел остановить этот конфликт, потому что там были дети, и он произошел в общественном месте. По мнению суда, ни Павел Песков, ни Владислав Евстагнеев не намеревались нанести вред ОМОНу.

Напомним, 19 июня в Молодечно во время акции солидарности жители Молодечно попытались отбить задержанного Николая Алейника. Большой резонанс вызвали кадры драки возле полицейского фургона, поскольку на одном из видеороликов видно, что в какой-то момент в руках одного из сотрудников ОМОНа оказался пистолет. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье 363 «Оказание сопротивления сотруднику милиции или иному охраннику общественного порядка». 25-летний Владислав Евстягнев и 31-летний Павел Песков задержаны в рамках уголовного дела. 16 сентября Молодечненский районный суд начал рассмотрение уголовного дела против них. Один из подозреваемых по делу - Владимир Непагода. - разыскивается.