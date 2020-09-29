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Фонтан Сбербанка в Минске назвали лучшим строительным объектом страны

29.09.2020 17:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фонтан Сбербанка в Минске назвали лучшим строительным объектом страны

«Мы рады, что фонтан, возведенный Сбербанком в Минске, удостоен почетной награды. Уверен, что минчане уже смогли по достоинству оценить все мультимедийные возможности нашего подарка городу. Сбер идет в будущее и использование современных технологий в реализации, в том числе сложных архитектурных проектов, определяет тренд дальнейшего развития», – отметил руководитель Sberbank International Тимур Козинцев.

«Водный комплекс стал первым таким в Беларуси. Фонтаны в такой конфигурации, с подобным уровнем сложности сооружения и масштаба можно встретить лишь в считанных городах мира. И победа в престижном строительном конкурсе подтверждает высокое техническое и архитектурное исполнение, – подчеркнул председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. – Мы приглашаем всех минчан и гостей города на финальное светомузыкальное представление в 2020 году. Специальная программа начнется 30 октября в 19:00. Позже, в соответствии с нормами эксплуатации, водный комплекс будет погружен под воду на период холодной поры года».

Знаковые строительные объекты отобрали на конкурсе «Лучший строительный продукт года». Решение принимал экспертный совет, в который вошли 23 архитектора и инженера. Значение имели как комплексное решение в целом, так и использованные материалы, изделия и другие компоненты.

Победивший в конкурсе мультимедийный фонтан подарен городу Группой Сбербанк 3 июля. Водный комплекс стал самым крупным и мощным в Беларуси, представляя собой гигантский прямоугольник длиной 90 метров и шириной 16 метров. Водную феерию формируют порядка 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Они также создают различные эффекты, вроде бегущей дорожки, веера, лилии, боковых дуг, поворотных и вращающихся струй.

Одна из «фишек» комплекса – водный экран. На нем, в частности, можно транслировать образовательные ролики. Фонтан «поющий»: водные струи взмывают вверх в такт музыке, а подсветка окрашивает их в разные цвета.

Конкурс «Лучший строительный продукт года» прошел при поддержке Министерства архитектуры и строительства уже в 17-й раз. В этом году он собрал около 100 участников.

*партнерский материла, ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 100219673

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси выбрали лучший строительный объект года. Им оказался плавающий мультимедийный фонтан в акватории реки Свислочь в Минске. Строительство в полном объеме...
 
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