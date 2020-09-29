АБФФ аннулировала аккредитацию журналиста «Трибуны». В видеороликах он затрагивал политические темы

Источник материала: Tut.by

АБФФ аннулировала аккредитацию у белорусского журналиста Tribuna.com Александра Ивулина за контент на YouTube-канале «ЧестнОК». Об этом говорится в письме за подписью заместителя председателя АБФФ Михаила Ботникова.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По сообщению «Трибуны» , ранее у Александра Ивулина состоялся разговор с зампредом АБФФ Михаилом Ботниковым, в котором представитель федерации футбола высказал неудовлетворения тем, что в роликах его YouTube-проекта «Честнок» присутствуют политические темы.

— Мне интересен проект «Честнок». Он стоит особняком среди всей деятельности журналистов. Интересно ведешь, ракурсы выбираешь, поэтому интересно тебя смотреть. […] Когда есть незамыленный, нестандартный подход, то это идет на благо футбола. Так 23 июля начинался наш разговор с первым зампредом АБФФ Михаилом Ботниковым.

Затем экс-руководитель кадрового подразделения Службы безопасности президента стал рассказывать про «раскачивание лодки», «электоральную кампанию» и «надежду, что в отношении вас никаких мер предпринимать не придется».

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29 сентября я получил на почту письмо от АБФФ. Если коротко, «Честнок» лишили аккредитации на матчи высшей, первой и второй лиг чемпионата Беларуси. Игры Кубка мне также запрещено работать.



Фото из инстаграма Александра Ивулина

Что сказать по этому поводу? На канале «Честнок» давно не было челленджей. Сейчас главный челлендж для меня — продолжать интересно рассказывать на ютубчике о белорусском футболе.

Тем более, в любой ситуации главное — иметь мужество продолжать. Поэтому подписывайтесь на «ЧестнОК» в YouTube, чтобы не пропустить ничего интересного. Белфутбол оттуда никуда не уйдет, а мы еще успеем повеселиться! — написал Ивулин в своем инстаграме .