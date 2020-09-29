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АБФФ аннулировала аккредитацию журналиста «Трибуны». В видеороликах он затрагивал политические темы
Источник материала: Tut.by
АБФФ аннулировала аккредитацию у белорусского журналиста Tribuna.com Александра Ивулина за контент на YouTube-канале «ЧестнОК». Об этом говорится в письме за подписью заместителя председателя АБФФ Михаила Ботникова.
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— Мне интересен проект «Честнок». Он стоит особняком среди всей деятельности журналистов. Интересно ведешь, ракурсы выбираешь, поэтому интересно тебя смотреть. […] Когда есть незамыленный, нестандартный подход, то это идет на благо футбола. Так 23 июля начинался наш разговор с первым зампредом АБФФ Михаилом Ботниковым.
Затем экс-руководитель кадрового подразделения Службы безопасности президента стал рассказывать про «раскачивание лодки», «электоральную кампанию» и «надежду, что в отношении вас никаких мер предпринимать не придется».
Что сказать по этому поводу? На канале «Честнок» давно не было челленджей. Сейчас главный челлендж для меня — продолжать интересно рассказывать на ютубчике о белорусском футболе.
Тем более, в любой ситуации главное — иметь мужество продолжать. Поэтому подписывайтесь на «ЧестнОК» в YouTube, чтобы не пропустить ничего интересного. Белфутбол оттуда никуда не уйдет, а мы еще успеем повеселиться! — написал Ивулин в своем
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АБФФ аннулировала аккредитацию у белорусского журналиста Tribuna.com Александра Ивулина за контент на YouTube-канале «ЧестнОК». Об этом говорится в письме за подписью...
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