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Турецкий истребитель F-16 сбил СУ-25 ВВС Армении

29.09.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении. Об этом сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.


F-16. Фото: Wikimedia Commons

Как сообщила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, которые наносили удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении. Действия армянских ПВО поддерживала авиация.

В ходе этого армянский Су-25 был сбит турецким истребителем.

«Пилот, к сожалению, героически погиб», — написала Шушан Степанян, добавив, что средства контроля зафиксировали турецкий самолет на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана и на высоте 8200 метров.

Позже в Telegram-канале РИА Новости появилось сообщение, что «Турция отрицает, что сбила армянский самолет». Минобороны Азербайджана тоже опровергло сообщения о том, что F-16 сбил армянский самолет.

 
 
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Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа.
 
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