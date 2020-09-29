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Турецкий истребитель F-16 сбил СУ-25 ВВС Армении
Источник материала: Tut.by
Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении. Об этом
Как сообщила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, которые наносили удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении. Действия армянских ПВО поддерживала авиация.
В ходе этого армянский Су-25 был сбит турецким истребителем.
«Пилот, к сожалению, героически погиб», — написала Шушан Степанян, добавив, что средства контроля зафиксировали турецкий самолет на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана и на высоте 8200 метров.
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Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа.
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