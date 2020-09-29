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МАЗ показал зерновоз-титан с повышенной грузоподъемностью

29.09.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский автозавод представил зерновоз с повышенной грузоподъемностью. Самосвал может перевозить до 12,7 т урожая, что превышает возможности аналогичных моделей. Экспозиция автотехники МАЗ организована в Минске на выставке «Белагро-2020».


Самосвал 65012J обладает боковой разгрузкой и создавался под нужды аграриев. В его основе — двигатель китайской Weichai Power, с которой МАЗ запустил сборочное производство моторов в парке «Великий камень». Силовой агрегат на 400 «лошадей» сопоставим по своим возможностям с движками Mercedes, но куда дешевле.


Зерновоз получил облегченную конструкцию. При полной массе в 25 т автомобиль берет в ковш до 12,7 т — на 0,7 т больше других самосвалов. Это позволяет снизить удельную стоимость перевозок и повысить их эффективность: проще говоря, совершать меньше рейсов и экономить топливо.

«Зерновоз выгодно отличается от аналогов своей грузоподъемностью. Для сельхозпредприятий сейчас крайне важно снижать текущие издержки, и этот автомобиль для них просто находка. Важно, что мы также смогли сделать его доступным по цене за счет перехода на столь же мощный, но менее дорогой двигатель. Автомобиль прочный и неприхотливый: уверенно чувствует себя на разном грунте и не боится морозов», — заверяют в ОАО «МАЗ».


Зерновозом, в частности, заинтересовалась делегация Омской области, которая посетила стенд МАЗ на выставке «Белагро-2020». И уже обсудила со специалистами завода условия поставок техники.

МАЗ также представил на выставке самосвал 6501C9. И хотя создавали его для перевозки сыпучих и строительных грузов, он прекрасно справляется с доставкой сельхозпродукции. Среди разработчиков прослыл «проверенным трудягой». За раз может перевезти до 28 «кубов» в составе автопоезда. Кабина непростая — с обновленным интерьером, где и сиденья удобнее, и панель приборов «умнее».


Всего же Минский автозавод представил на 30-й выставке «Белагро» около 10 единиц техники, включая автомобиль-мультилифт МАЗ-6950С5−110400. Он предназначен для погрузки и выгрузки специальных сменных кузовов, контейнеров, платформ и других устройств. Кузов вмещает 34 кубометра. Предусмотрен механизм смены кузова производства Palfinger.


Не обошлось и без микроавтобусов, в том числе для быстрой организации сервисного обслуживания. Эту задачу решает передвижная ремонтная мастерская "Купава 233 150". Микроавтобус оборудован с учетом потребностей ремонтных бригад, а собран на филиале Минского автомобильного завода — ОАО «Брестмаш».



Представлен также «мобильный офис» для проведения переговоров и доставки руководителей. В нем собрано все необходимое для организации совещаний и переговоров вдали от основного офиса.



Посмотреть на автотехнику можно на площадке у Футбольного манежа по 3 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Увидеть автотехнику воочию можно на площадке у Футбольного манежа по 3 октября.
 
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