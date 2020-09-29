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Макей ответил странам Балтии рестрикциями

29.09.2020 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси заявил о введении со вторника симметричных ограничительных мер в отношении чиновников Латвии, Литвы и Эстонии в ответ на санкции, введенные этими государствами против властей Беларуси.

"С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

«И кто от этого выиграет? Может быть, лично Линкявичус, которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами. На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной", - продолжил представитель МИД.

Он сообщил, что власти Беларуси составили свои санкционные списки по Латвии, Литве и Эстонии, в которые внесены примерно по 100 чиновников каждой из этих стран. Им запрещен въезд в Беларусь.

«Только за прошлый год Литву посетило около 600 тыс. белорусов, которые там оставили почти 1 млрд евро. Беларусь обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО "Литовские железные дороги. Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги", - заявил Глаз.

Комментировать это убожество нет смысла.

 
 
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МИД Беларуси заявил о введении со вторника симметричных ограничительных мер в отношении чиновников Латвии, Литвы и Эстонии в ответ на санкции, введенные этими...
 
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