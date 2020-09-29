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Великобритания и Канада ввели санкции против Александра и Виктора Лукашенко и высокопоставленных силовиков
Источник материала: Партизан
Великобритания и Канада ввели санкции против режима Лукашенко
Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко.
Об этом
Под санкции попали:
Александр Лукашенко;
Виктор Лукашенко;
Игорь Сергеенко;
Юрий Караев;
Александр Барсуков;
Юрий Назаренко;
Казалбек Атабеков;
Дмитрий Балаба.
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Великобритания и Канада ввели санкции против Александра и Виктора Лукашенко и высокопоставленных силовиков
Великобритания и Канада ввели санкции против режима Лукашенко
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