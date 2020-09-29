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Великобритания и Канада ввели санкции против Александра и Виктора Лукашенко и высокопоставленных силовиков

29.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Великобритания и Канада ввели санкции против режима Лукашенко

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра и Виктора Лукашенко и высокопоставленных силовиков
Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко.

Об этом сообщает МИД Великобритании.

Под санкции попали: 

Александр Лукашенко;
Виктор Лукашенко;
Игорь Сергеенко;
Юрий Караев;
Александр Барсуков;
Юрий Назаренко;
Казалбек Атабеков;
Дмитрий Балаба.
 
 
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