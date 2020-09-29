|
Ситуация накаляется: турецкий истребитель сбил самолет ВВС Армении
Источник материала: Партизан
Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении, летчик погиб
фото носит иллюстративный характер
Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении, сообщает Минобороны Армении.
В Ереване подчеркнули, что инцидент произошел в воздушном пространстве Армении, пилот Су-25 погиб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении, летчик погиб
|
Свежие газеты
Архив (Разное)